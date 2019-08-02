Самые странные достопримечательности мира К счастью, интернет позволяет нам увидеть невероятные места и удивительные вещи, не выходя из собственной спальни. Это здорово, ведь не всегда есть возможность самому прикоснуться к чудесам, находящимся за тысячи км!