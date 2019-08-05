Самые интересные и необычные снимки из жизни в Японии (Фото)

Япония — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. Население страны составляет 126 910 000 человек, это 10 результат среди всех стран (Россия на 9 месте).