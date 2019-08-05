Скачать
Вторник, 06.08.2019
Самые интересные и необычные снимки из жизни в Японии (Фото)
1 / 20

Самые интересные и необычные снимки из жизни в Японии (Фото)

Япония — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. Население страны составляет 126 910 000 человек, это 10 результат среди всех стран (Россия на 9 месте).
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Япония, Путешествия, Фотографии, Жизнь в Японии.
23:25 Пн, 5 Август 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь