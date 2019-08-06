Самые красивые заброшенные места в мире Статуи, дома, целые города и деревни, где уже давно не ступала нога человека, — подобных мест на планете довольно много. Там не живут люди, и природа понемногу начала заявлять права на эти постройки — отличные декорации для пост-апокалиптического фильма.