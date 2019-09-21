Несколько интересных фактов о Швейцарии, про которые вы не знали (Фото)

Например, что это единственная непосредственная демократия в мире, что в ней приняты самые либеральные законы об оружии и да, что в ней растут даже пальмы! В общем, давайте перейдем к делу и почитаем наиболее невероятные и удивительные факты об одной из самых богатых стран мира.