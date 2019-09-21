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Суббота, 21.09.2019
Несколько интересных фактов о Швейцарии, про которые вы не знали (Фото)
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Несколько интересных фактов о Швейцарии, про которые вы не знали (Фото)

Например, что это единственная непосредственная демократия в мире, что в ней приняты самые либеральные законы об оружии и да, что в ней растут даже пальмы! В общем, давайте перейдем к делу и почитаем наиболее невероятные и удивительные факты об одной из самых богатых стран мира.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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