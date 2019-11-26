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Вторник, 26.11.2019
Мечта каждого: обворожительные места, в которых хочеться побывать (Фото)
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Мечта каждого: обворожительные места, в которых хочеться побывать (Фото)

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную Америку и Южную Америку, а также близлежащие острова. Эту часть света также называют Новым Светом. Обычно в этой части света выделяют Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку и Карибский бассейн.
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