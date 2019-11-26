Мечта каждого: обворожительные места, в которых хочеться побывать (Фото) Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную Америку и Южную Америку, а также близлежащие острова. Эту часть света также называют Новым Светом. Обычно в этой части света выделяют Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку и Карибский бассейн.