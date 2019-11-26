Умело притворяется другой планетой: красоты пустыни Атакама (Фото) Пустыня Атакама в Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако, несмотря на отсутствие растительности, её ландшафты покоряют своей красотой даже самых искушенных путешественников.