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Среда, 25.12.2019
Замёрзший Байкал на снимках талантливого фотографа (Фото)
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Замёрзший Байкал на снимках талантливого фотографа (Фото)

Лёд на Байкале — самый прозрачный в мире! Можно увидеть всё до самого дна: рыб, зелёные камни, растения. Вода в озере настолько чистая, что можно увидеть всё, что находится на глубине до 40 метров. Московский фотограф Кристина Макеева отправилась на озеро Байкал, чтобы сделать несколько потрясающих фотографий, и сегодня мы предлагаем вам взглянуть на некоторые из них.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Байкал, Озеро, Кристина Макеева, Замёрзший Байкал.
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