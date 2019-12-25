Замёрзший Байкал на снимках талантливого фотографа (Фото) Лёд на Байкале — самый прозрачный в мире! Можно увидеть всё до самого дна: рыб, зелёные камни, растения. Вода в озере настолько чистая, что можно увидеть всё, что находится на глубине до 40 метров. Московский фотограф Кристина Макеева отправилась на озеро Байкал, чтобы сделать несколько потрясающих фотографий, и сегодня мы предлагаем вам взглянуть на некоторые из них.