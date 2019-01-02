Леонард установил личный рекорд результативности в НБА (Видео)

Нападающий Торонто Кавай Ленард заработал рекордное количество очков в поединке против Юты (122:116) во вторник, 1-го января. За 35 минут на паркете американский баскетболист реализовал 16 из 22 с игры и 13 из 17 с линии, таким образом, он набрал 45 очков и совершил 6 подборов.