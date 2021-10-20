Октябрьская парламентская революция: что происходит в Украине и к чему всё идет

После смены руководства Рады роль монобольшинства возрастет в ущерб Регламенту и другим формальным нормам работы парламента, также может вновь включиться "бешеный принтер"

Во вторник, 19 октября, Верховная Рада Украины назначила нового первого вице-спикера парламента. Им стал глава пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Это стало уже третьим громким кадровым решением октября в ракурсе переформатирования руководства парламента. "Телеграф" вспомнил хронологию этой "октябрьской революции-2021" и опросил экспертов о том, к чему это всё может привести.

Как сносили Разумкова

В последние полгода всё громче ходили разговоры о возможном снятии с поста спикера парламента Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что он был первым номером в списке партии "Слуга народа", Разумков всё чаще выражал особое мнение по ряду вопросов. Идущее нередко вразрез с "линией партии". Это и неголосование по ряду решений СНБО, в том числе санкционным. И не желание закрывать глаза на попрание регламента во время принятия ряда законов.

Последней каплей стали разногласия спикера с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах, который "слуги" по ускоренной процедуре протащили через парламент 23 сентября.

Разумков тогда заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский даже перестали говорить друг с другом.

В итоге в Трускавце Львовской области, где 1-2 октября проходило выездное заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского были собраны подписи для того, чтобы начать процедуру отзыва Разумкова с должности спикера ВР.

Уже 5 октября Разумкова отстранили от выполнения обязанностей председателя Верховной Рады на два заседания.

А 7 октября и вовсе отправили в отставку. "За" проголосовали 284 нардепа.

Кстати, сам Разумков перед голосованием за его отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты парламентариев.

Впрочем, это не помогло. Как не факт, что поможет партии власти этот шаг. Как рассказала "Телеграфу" аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно, отставка Разумкова ударит по самим "слугам".

Но пока они думают, что на коне. И продолжают править бал.

Новые старые лица

За день до отставки Разумкова, 6 октября, появился указ президента, которым он освободил Руслана Стефанчука от должности своего представителя в Раде.

Того самого Стефанчука, который был первым вице-спикером Рады. И которого 261 голосом поддержали 8 октября в качестве нового председателя парламента.

Такой себе "подарок" Разумкову, праздновавшему в тот день 38-летие.

Ну, а 19 октября вакантное после "повышения" Стефанчука место первого вице-спикера занял Корниенко, кандидатуру которого поддержали 256 депутатов.

Кстати, то, что первым вице-спикером Рады станет именно глава партии "Слуга народа", давший в сентябре эксклюзивное интервью "Телеграфу", наши источники в парламенте сообщали давно. На данный момент известно, что Корниенко не оставит руководство партией и будет совмещать обе должности.

Куда нас ведет такой поворот

Опрошенные "Телеграфом" эксперты неоднозначно оценили октябрьские кадровые перестановки в Раде.

Руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак думает, что деятельность Рады после окончательного укомплектования президиума будет характеризоваться большей интенсивностью и плановостью. Но есть несколько "но", считает эксперт.

"Во-первых, после избрания первым вице-спикером Корниенко остается открытым вопрос кто будет лидером партии "Слуга народа" и кто взвалит на себя массу работы по координации местных организаций партии, финансирования деятельности и т.д. Думаю, что тут следует ожидать борьбы разных групп внутри партии за руководящую должность. Корниенко был во многом компромиссной и совершенно умеренной фигурой. Во-вторых, с назначением Стефанчука и Корниенко восприятие парламента – как бы ключевого органа власти в системе парламентско-президентской республики – как законодательного станка, "исполнителя" воли главы государства только усилится. Конечно, многим это покажется нонсенсом, но это объективная реальность. Украина сознательно дрейфует к суперпрезидентской системе правления. И этот процесс имеет свою электоральную почву", – отмечает Олег Постернак.

Она напоминает, что Рада должна принять в ближайшее время ряд важных решений: бюджет на 2022 год, изменения в Конституции касательно завершения децентрализации, налоговый законопроект 5600, реформа СБУ и т.д.

"Между тем, обостряется вопрос взаимоотношений с оппозиционными фракциями. Фигура Разумкова, который как-никак, но всё-таки также был проводником воли монобольшинства и президента, сглаживала и балансировала оппозиционные группы объединительной риторикой бывшего спикера. Ныне же такому "гибкому" режиму отношений пришел конец, – прогнозирует Олег Постернак. – У оппозиции будет больше желания обвинять руководство Рады в нарушениях процедур (кстати, возможно это станет определенной страховкой от регламентных манипуляций). Но, с другой стороны, спикеру и первому вице-спикеру придется порой реагировать на просьбы об оперативности принятия решения со стороны правительства и президента. В таком случае, очевидно, Стефанчук и Корниенко будут вынуждены отдавать предпочтение политической субординации".

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что парламент при Стефанчуке-Кириленко превратится в орган, управляемый из Офиса президента.

"Мы помним, как Стефанчук руководил Радой в отсутствие находившегося на больничном Разумкова, когда пропихивали закон об олигархах. Всё делали спешно, в итоге нарушили регламент, включили в документ две взаимоисключающие правки. Согласно одной – олигархов определяет олигархами СНБО, по другой – спецкомиссия при НАПК. Как из этой коллизии выходить – пока не ясно. Не исключено, что Стефанчук попытается самостоятельно подписать данный законопроект. Хоть, согласно регламенту, делать это должен Разумков, при спикерстве которого документ принимали. Но, как мы понимаем (и как открыто заявляют некоторые "слуги"), Стефанчука и Офис президента не особо интересует регламент, процедуры, нормы. Так что думаю, в будущем многие законы, принятые в таком турборежиме будут оспорены в Конституционном суде. А если Стефанчук еще и будет заниматься подлогом документов, имеет все шансы по окончании правления этой власти, получить уголовное дело", – прогнозирует Кирилл Молчанов.

Что до превращения Корниенко в первые вице-спикеры, то это – усиление Стефанчука с политической точки зрения, считает эксперт.

"Всё же Корниненко – лидер партии. По крайней мере, на данный момент. Руководство парламента становится полностью однопартийным. Если Разумков пытался показать, что он глава всего парламента, что для него все фракции равны, то Стефанчук и Корниенко будут просто руководить Радой как ставленники "Слуги народа". Они явно не намерены представлять интересы всего парламента – лишь правящего большинства".

Кирилл Молчанов предполагает, что снова заработает "бешенный принтер", законы будут принимать по сокращенной процедуре. И №5600 о поднятия налогов на всё и вся, и о госбюджете-2022, и многие другие.

"Турборежим наберет обороты, как осенью-2019, в начале работы Рады этого созыва. Но, как и тогда, всё это будет выглядеть, мягко говоря, сомнительно с точки зрения соблюдения всех правил и процедур, – отмечает политолог. – А после смены руководства Рады – еще более сомнительно".

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко также прогнозирует, что смена спикера и вице-спикера будут вести к большей подконтрольности парламента Банковой.

"В конечном итоге, Стефанчуку вряд ли удастся занять позицию медиатора между фракциями которую часто хотел на себя натянуть Разумков. Потому роль монобольшинства возрастет, причем во многом в ущерб тому же регламенту ВР и другим формальным нормам работы парламента", – прогнозирует Ярослав Божко.

Кроме того, по его мнению, Стефанчук, лишенный собственной политической инициативы (в отличие от того же Разумкова), будет гораздо более сговорчив в плане подписания законов.