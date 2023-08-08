Как Украина будет отвоевывать Черное море и почему Запад тянет с F-16 и ATACMS: мнение военного эксперта

Москву додавят перезаключить зерновое соглашение, однако она пытается выбить Украину с продуктового рынка

россия под надуманным предлогом вышла из зернового соглашения и начала ракетный террор украинских портов и зернохранилищ. Власти США уверяют, что продолжат давить на кремль, пытаясь возобновить морской экспорт из Украины. Турция также пытается нащупать точки соприкосновения с россией в данном вопросе. А тем временем ситуация в Черном море накаляется. Под удар морских дронов попали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и подсанкционный танкер SIG.

О ситуации вокруг зерновой сделки в Черном море в целом, а также о поставках в Украину новых видов вооружения "Телеграф" побеседовал с военным экспертом, полковником запаса Сергеем Грабским.

Логика боевых действий требует…

– Зачем россия вышла из зернового соглашения, начав сразу после этого массированные удары по украинским портам?

– рф пытается вытеснить Украину с мировых рынков сбыта зерна и в целом продовольствия. На данный момент мы и россия входим в пятерку стран-экспортеров зерна и в целом продуктов питания. Это циничная, грязная, с применением террористических методов – "конкурентная борьба", как ее понимает страна-агрессор. И то, что она наносит удары по нашим портам, вполне вписывается в извращенную кремлевскую логику.

Если они уничтожат наши порты, никакое зерновое соглашение нам не поможет. Суда просто потеряют возможность загружаться в Одессе, Рени, Измаиле и так далее. Понимая, что давление мирового сообщества будет расти, россия стремится как можно быстрее разрушить нашу портовую инфраструктуру, зернохранилища. До того, как ее додавят перезаключить зерновое соглашение.

– Почему страны НАТО, та же Румыния, у границ которой разрывались российские ракеты, круша наши порты, реагируют на очередной виток эскалации со стороны рф исключительно переживаниями, озабоченностью и призывами?

– Тут тоже своя логика. Страны НАТО предпочитают действовать в рамках своих протоколов безопасности и обеспечивать свои нужды. Наращивать системы ПВО, перебрасывать на потенциально опасные участки границы (как поляки и литовцы, которых напрягают российские игры в Беларуси). И на этом – всё. НАТО не хочет прямого конфликта с рф, о чем уже не раз заявляли официальные лица блока, главы государств, входящих в него. А россия, слыша это, будет устраивать новые провокации и усиливать уничтожение портовой инфраструктуры Украины.

– Россияне грозились топить суда, которые идут в украинские порты. Но, как известно, такие заходы уже были, а атак – нет. С чем это связано?

– рф прекрасно понимает, что может последовать за этим. Ну, как она могла атаковать группу судов с портами прописки в Израиле, Турции, Греции, которые прошли в наши дунайские порты? Она и так уже нарвалась на резкую критику со стороны Румынии из-за атаки на украинской порт Рени, который эксплуатируется еще и Молдовой. Как, впрочем, и на недовольство Китая за то, что своими действиями против Украины рф подняла цены на зерно, да еще и сожгла часть того, которое мы собирались переправить в КНР.

– Как оцениваете активное использование морских дронов, которые все чаще кошмарят российские корабли, а недавно – передали "привет" Крымскому мосту?

– По мере возможностей, конечно, следует наращивать интенсивность таких ударов. Но мы не знаем, сколько соответствующих сил и средств есть в наличии. Логика боевых действий требует, чтобы мы использовали морские дроны, воздушные беспилотники, ведь быстро нарастить флот Украина не в состоянии. Соответственно, нужно делать ставку на то, что есть. Увеличивая как число таких средств, так и частоту и эффективность их применения.

Будут и самолеты, и ракеты

– Почему зарубежные партнеры откровенно тормозят (от двух-трех месяцев до полугода и более) с предоставлением Украине того, что она запрашивает в смысле вооружений? Так раньше было с артиллерией, ПВО, танками, так теперь происходит с истребителями F-16.

– Существует не только бюрократия и боязнь большей эскалации, но и объективная реальность. Процесс передачи западной авиационной техники крайне сложный и затратный (с материальной, финансовой точки зрения, а также в ракурсе обучения персонала). На одного пилота нужно подготовить пять-семь специалистов наземного обслуживания. Все должны отлично понимать английский, говорить на нем. Минимальный интенсивный курс освоения языка – шесть месяцев. Кроме того, самолеты НАТО еще никогда не передавали странам, являющимся частью бывшего СССР, пребывающими в состоянии войны. Плюс – необходимо перевести тома технической документации.

– И когда реально мы сможем получить самолеты с обученным персоналом?

– По словам министров обороны США и Украины – в первом квартале следующего года. Хорошо, что процесс идет. Уже отобрана группа пилотов на обучение. И у меня есть предчувствие, что определенное количество украинских летчиков уже прошли обучение на F-16. И пусть о том, что они уже ими эффективно управляют, враг узнает на своей шкуре, как узнал в свое время о появлении у нас РСЗО HIMARS и многого другого.

После того, как мы получили от партнеров наземную технику, не было сомнений, что получим и натовскую авиацию. Без нее никакая наземная техника эффективно использоваться не может. Ни бронетранспортеры Bradley, Marder, ни танки Leopard, Challenger и американские Abrams (последние поступят к нам уже этой осенью). Именно поэтому наше наступление сейчас продвигается очень осторожно. Именно поэтому мы массово не используем западную технику. Потому что не можем прикрыть ее с воздуха.

– А что удерживает США от передачи нам дальнобойных ракет ATACMS?

– Дело в том, что мир не выпускал в промышленных масштабах подобного рода ракеты. В них просто не было необходимости. По крайней мере, в больших запасах. Простой пример. Франция передала нам 80 ракет типа SCALP. Мы, конечно, благодарны. Но такого количества, конечно, мало. Вот только у Франции всего 400 таких ракет. И нам отдают 20% от общего их числа. А есть определенные ограничения в поставках. Более 25% от имеющегося в конкретной стране конкретного вида вооружения или боеприпасов – она передать не может без существенного негативного влияния на свою обороноспособность. Именно поэтому с теми же ракетами – такие задержки. Некоторые нужно элементарно изготовить. И их, думаю, производят. Раз уж нам предоставили соответствующие пусковые установки – точно получим и ракеты к ним. Больше ракет. Просто необходимо время на их изготовление и согласование моментов передачи.

Кроме того, американцы не спешат с передачей нам дальнобойных ракет ATACMS из-за опасения, что их обвинят в эскалации конфликта, в росте рисков применения рф ядерного оружия.

Партнеры понимают необходимость предоставления Украина дальнобойных ракет, но тянут. Нам в такой ситуации остается лишь одно – производить собственные. Как это делает Израиль. Как это делаем мы с дронами.