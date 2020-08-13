Ліки від суму: добірка веселих анекдотів для піднесеного настрою на весь вечір

– Скільки я вам повинен?

– А скільки не шкода!

– Що, зовсім безкоштовно?

Зібралися шкільні друзі 20 років по тому. Стали розповідати, хто ким став. Маша — лікарем, Петя — інженером, Вітя — програмістом, Оля — бухгалтером… А Вовочка став генералом. Тут всі загаласували:

– Та ти в житті 2х2 не знав, скільки буде! Як же ти генералом-то став?!

Вовочка як гаркне командним голосом:

– А я і зараз не знаю! — хрясь кулаком по столу. — Але до ранку щоб було!

– Зараз ми будемо тестувати вас на предмет IQ.

– А що це таке?

– Тест закінчено.