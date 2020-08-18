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Вівторок, 18.08.2020
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Не сумуй, а читай добірку найкращих українських анекдотів

Не сумуй, а читай добірку найкращих українських анекдотів
Оновлено 09:50 Сьогодні Телеграф
Нова добірка найкращих українських анекдотів вже чекає на вас!

Анекдот

- Я зрадила чоловікові. І в день своєї смерті я йому про це розповім.

- А ти знаєш день своєї смерті?

- Так. Це буде день, коли я йому про це розповім.

Анекдот

Здрастуй, малюк, твій тато вдома?

- Таки, мені треба знати, хто ви?

- В якому сенсі?

- Якщо з податкової — тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати; якщо ви Семен Маркович, якому він винен гроші — його два дні, як поховали; якщо ви Яків Соломонович, який винен йому — то він, таки, вдома.

Анекдот

- Чим Справжній джентльмен відрізняється від Справжнього Чоловіка?

- Справжній джентльмен, прийшовши додому і заставши дружину з коханцем, скаже: "Ви тут поки закінчуйте, а я піду приготую каву."

- Ну а Справжній Чоловік?

- Справжній Чоловік — той, хто в цій ситуації зможе закінчити.

Анекдот

- Як я вас впізнаю?

- Вам назустріч йтиме дівчина і ви подумаєте — хоч би не вона. Так ось, це буду я.

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Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
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