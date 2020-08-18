Не сумуй, а читай добірку найкращих українських анекдотів

- Я зрадила чоловікові. І в день своєї смерті я йому про це розповім.
- А ти знаєш день своєї смерті?
- Так. Це буде день, коли я йому про це розповім.
Здрастуй, малюк, твій тато вдома?
- Таки, мені треба знати, хто ви?
- В якому сенсі?
- Якщо з податкової — тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати; якщо ви Семен Маркович, якому він винен гроші — його два дні, як поховали; якщо ви Яків Соломонович, який винен йому — то він, таки, вдома.
- Чим Справжній джентльмен відрізняється від Справжнього Чоловіка?
- Справжній джентльмен, прийшовши додому і заставши дружину з коханцем, скаже: "Ви тут поки закінчуйте, а я піду приготую каву."
- Ну а Справжній Чоловік?
- Справжній Чоловік — той, хто в цій ситуації зможе закінчити.
- Як я вас впізнаю?
- Вам назустріч йтиме дівчина і ви подумаєте — хоч би не вона. Так ось, це буду я.