У кого День ангела 31 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 31 травня, у 2023 році відзначається Всесвітній день блондинок та блондинів, Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом, Всесвітній день боротьби з нерівністю, Всесвітній день видри та папуги. Крім того, цього дня носії одразу понад двадцять імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 31 травня

Олександра, — це ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Юлія, Джулія, — ці два імені мають одне походження і з давньогрецької означають "хвиляста", "пухнаста", а з латинської перекладаються як "липнева", "з роду Юлієв". Покровительками Юлій та Джулій є святі Іулії.

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна".

Клавдія, — це римське ім’я, що перекладається як "кульгава". Примітно, що також є епітетом бога Вулкана, який страждав на кульгавість.

Христина, — це ім’я давньогрецького походження, що означає "присвячена Христу".

Мотрона, — це латинське ім’я, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

Фаїна, — це гарне ім’я грецького походження, яке перекладається як "блискуча" або "сяюча".

Чоловічі іменини 31 травня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Богдан, — класичне двоосновне слов’янське ім’я, що означає "Богом даний".

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, що означає "цар", "царський".

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Іраклій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "на славу Гері". Також це ім’я є грузинською версією імені Геракл.

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Макар, — з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Семен, — це ім’я походить від єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Теодор, Федір, — ці два імені насправді мають одне походження, від грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Нагадаємо, що раніше Україна перейшла на новий церковний календар, — "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята.