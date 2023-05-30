У кого День ангела 31 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 31 мая, в 2023 году отмечается Всемирный день блондинок и блондинов, Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день выдры и попугая. Кроме того, в этот день носители сразу более двадцати имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 31 мая

Александра, — это имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".

Юлия, Джулия, — эти два имени имеют одно происхождение и с древнегреческого значат "волнистая", "пушистая", а с латинского переводиться как "июльская", "из рода Юлиев". Покровительницами Юлий и Джулий являются святые Иулии.

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая".

Клавдия, — это римское имя, что переводится как "хромая". Примечательно, что также оно является эпитетом бога Вулкана, который страдал хромотой.

Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".

Матрена, — это латинское имя, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Фаина, — это красивое имя греческого происхождения, которое переводится как "блестящая" или "сияющая".

Мужские именины 31 мая

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Богдан, — классическое двухосновное славянское имя, что значит "Богом данный".

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "царь", "царский".

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл.

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Макар, — с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Семен, — это имя происходит от еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Теодор, Федор, — эти два имени на самом деле имеют одно происхождение, от греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Напомним, что ранее Украина перешла на новый церковный календарь, — "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники.