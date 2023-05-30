У кого День ангела 31 мая: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В среду, 31 мая, в 2023 году отмечается Всемирный день блондинок и блондинов, Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день выдры и попугая. Кроме того, в этот день носители сразу более двадцати имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 31 мая
Александра, — это имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".
Юлия, Джулия, — эти два имени имеют одно происхождение и с древнегреческого значат "волнистая", "пушистая", а с латинского переводиться как "июльская", "из рода Юлиев". Покровительницами Юлий и Джулий являются святые Иулии.
Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая".
Клавдия, — это римское имя, что переводится как "хромая". Примечательно, что также оно является эпитетом бога Вулкана, который страдал хромотой.
Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".
Матрена, — это латинское имя, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".
Фаина, — это красивое имя греческого происхождения, которое переводится как "блестящая" или "сияющая".
Мужские именины 31 мая
Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".
Богдан, — классическое двухосновное славянское имя, что значит "Богом данный".
Василий, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "царь", "царский".
Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".
Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.
Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл.
Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.
Макар, — с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Семен, — это имя происходит от еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".
Теодор, Федор, — эти два имени на самом деле имеют одно происхождение, от греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".
Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".
Напомним, что ранее Украина перешла на новый церковный календарь, — "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники.