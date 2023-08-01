У кого День ангела 2 серпня: всі іменини у середу

Напевно, кожному є кого привітати зі святом у цей день

У середу, 2 серпня, 2023 року відзначається День пам’яті загиблих десантників в Україні, Перунів день, Ільїн день. Також цього дня відзначають свої Дні ангела носії одразу понад двадцяти імен.

Чоловічі іменини 2 серпня

Аарон, — це древнє єврейське ім’я, яке за різними версіями означає "світлий", "освічений", "висока гора", "гора сили". 2 серпня вшановується святий первосвященик праведний Аарон.

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "захищати", "оберігати".

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний". 2 серпня вшановується священномученик Афанасій Брестський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб".

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", але зараз це давно вже самостійне ім’я, до того ж вельми популярне.

Юхим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Ібрагім, — це ім’я перекладається як "пророк" і є арабською формою імені Авраам (що перекладається з єврейської як "батько народів"). 2 серпня вшановується преподобний Аврам Галичський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь". 2 серпня церквою вшановується пророк Ілля Фесвитянин і це один з найважливіших Днів ангела Іллі в році.

Костянтин, — це латинське ім’я, що означає "постійний" або "стійкий".

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 2 серпня вшановується священномученик Косма В’язников.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 2 серпня вшановується преподобний Леонтій Строминський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 2 серпня вшановується преподобний Сава Строминський.

Сергій, — за різними версіями, це ім’я перекладається як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 2 серпня вшановуються святі Феодор Абросимов і Феодор Яковлєв.

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".

Жіночі іменини 2 серпня не відзначаються.

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