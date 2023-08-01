У кого День ангела 2 августа: все именины в среду

Наверное, каждому есть кого поздравить с праздником в этот день

В среду, 2 августа, в 2023 году отмечается День памяти погибших десантников в Украине, Перунов день, Ильин день. Также в этот день отмечают свои Дни ангела носителли сразу более двадцати имен.

Мужские именины 2 августа

Аарон, — это древнее еврейское имя, которое по разным версиям значит "светлый", "образованный", "высокая гора", "гора силы". 2 августа почитается святой первосвященник праведный Аарон.

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это древнегреческое имя, которое переводится как "защищать", "оберегать".

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 2 августа почитается священномученик Афанасий Брестский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", но сейчас это давно уже самостоятельное имя, к тому же весьма популярное.

Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Ибрагим, — это имя переводится как "пророк" и является арабской формой имени Авраам (что переводится с еврейского как "отец народов"). 2 августа почитается преподобный Аврамий Галичский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь". 2 августа церковью чтится пророк Илия Фесвитянин и это один из важнейших Дней ангела Ильи в году.

Константин, — это латинское имя, что значит "постоянный" или "стойкий".

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 2 августа почитается священномученик Косма Вязников.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 2 августа чтится преподобный Леонтий Стромынский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 2 августа почитается преподобный Савва Стромынский.

Сергей, — по разным версиям, это имя переводится как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 2 августа чтятся святые Феодор Абросимов и Феодор Яковлев.

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача".

Женские именины 2 августа не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой секретный ингредиент позволит мгновенно прочистить засор в раковине.