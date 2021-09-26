Головні події тижня: замах на Шефіра, стрілянина в Пермі, повернення карантинних зон в Україні

Традиційний дайджест головних подій тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 26 вересня, в Україні зафіксували рекордне зростання важких випадків коронавірусу, — за минулу добу було госпіталізовано понад 2,3 тисячі осіб.

У зв’язку зі значним сплеском захворюваності коронавірусом Україна з 23 вересня перейшла в "жовту" зону епідемічних обмежень, що передбачає посилення правил карантину.

Станом на неділю, 26 вересня, вже п’ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" карантинної зони.

Стрілянина в Пермі

Пермський стрілок

У російській Пермі в понеділок 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік.

Загинули 6 людей.

Сергія Шефіра намагалися вбити

Замах на Сергія Шефіра

Поблизу села Лісники під Києвом невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Стрілку вдалося поранити його водія Олександра Іванько, сам же Шефір залишився цілий і неушкоджений.

Слідство попередньо встановило, що в машину стріляли з лісу. Водієві вдалося доїхати до людного місця — стоянки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу.

Лещенко звільнили з "Укрзалізниці"

Сергій Лещенко

У складі наглядової ради "Укрзалізниці" відбулися зміни. Зокрема посаду втратив журналіст Сергій Лещенко.

Рада прийняла закон про деолігархізацію

Рада прийняла антиолігархічний закон

Верховна Рада в четвер, 23 вересня, прийняла закон про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії. "За" висловилися 279, "проти" — 54.

У мережі закон сприйняли неоднозначно. Більшість громадян переконані, що цей закон жодним чином не вплине на олігархів.

Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон

Газ

Нафтогаз України для опалювального сезону 2021/22 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр блакитного палива.

Усик переміг Джошуа

Усик переміг Джошуа

У Лондоні на "Тоттенхем Хотспур Стедіум" відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у суперважкій вазі Олександр Усик — Ентоні Джошуа. На кону сутички стояли пояса британця за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Після поєдинку обидві сторони заявили про реванш.

Легенда боксу Пакьяо завершив кар’єру заради президентства

Менні Пакьяо

Відомий боксер Менні Пакьяо повісив рукавички на цвях, а також несподівано оголосив про свій намір стати президентом Філіппін.

Мілевський оголосив про завершення кар’єри

Мілевський оголосив про завершення кар’єри

Одіозний український футболіст Артем Мілевський на стадіоні "Динамо" оголосив про завершення своєї кар’єри. "Миля" опублікував зворушливе відео, яке закінчується фразою "Що буде далі?".

Королева Великобританії знову стала прабабусею

Принцеса Беатриса з чоловіком

Королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатриса Йоркська, яка народила дівчинку.