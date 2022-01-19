Підсумки дня 19 січня: суд над Порошенком та Колею Харківським, звернення Зеленського про вторгнення Росії

Головні події середи

COVID-19 вдарив із новою силою

Серед хворих багато неповнолітніх

Ранок 19 січня в Україні розпочався з невтішної коронавірусної статистики — минулої доби хворобу підтвердили у 12 815 людей. Насторожує і кількість інфікованих дітей — 1422. Водночас дещо знизилася кількість тих, хто переміг "корону".

Гартувалися як могли

Зазвичай скупатися на Водохреща приходить більше людей

Для багатьох православних християн 19 січня має особливу цінність — свято Хрещення Господнього. Традиційно у більшості населених пунктів України було проведено богослужіння на берегах водойм. "Телеграф" побував на Оболонській набережній, де "піддивився" за тим, скільки людей ризикнули здійснити заплив у крижаній воді. Також ми зробили добірку найяскравіших реакцій користувачів соцмереж на традицію купатися в ополонці.

Суд над Порошенком

Петро Порошенко залишився на свободі

Також у середу відбулося довгоочікуване оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу для п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка. Засідання було дуже коротким, суддя просто зачитав рішення та пішов. Однак цьому передували невеликі сутички під Печерським судом. Закінчилося все гучною промовою Порошенка, а також масовою ходою його прихильників до Банкової. Увечері політика в компанії соратників помітили в одному з найдорожчих ресторанів Києва.

Зеленський прокоментував можливість війни з Росією

Володимир Зеленський виступав понад 7 хвилин

Після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який приїхав 19 січня в Україну, Володимир Зеленський записав відеозвернення для українців. У своєму виступі він закликав зберігати тверезий розум і не вестись на інформаційні провокації. Також політик запевнив, що ситуація на кордоні з Росією перебуває під контролем.

При цьому мережа все частіше наповнюється тривожною інформацією щодо можливої війни з РФ. На додачу до всього, депутати Держдуми РФ ще й вирішили просити Путіна визнати легітимність бандоформувань "ЛДНР" на окупованому Донбасі.

Колю Харківського залишили під вартою

Микола Харківський під час суду

Ще одне важливе судове слухання відбулося 19 січня у суді Харкова. Тут визначали подальшу долю підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП 16-річного Колі Харківського. Слід зазначити, що перед засіданням хлопець поводився дуже розкуто, проте після рішення судді залишити його ще на 60 днів за ґратами швидко стих.

"Вовину тисячу" можна витратити в аптеці

Тепер за отримані гроші можна купити ліки

Кабмін розширив список напрямків, які можна оплатити за допомогою грошей, отриманих від держави як заохочення за вакцинацію. Тепер українці старше 60 років зможуть розрахуватися з їх допомогою при покупці ліків.

Смерть Гаспара Ульєля

Гаспару Ульєлю було лише 37 років

Трагічною випадковістю закінчився гірськолижний відпочинок відомого французького актора Гаспара Ульєля. Потрапивши у серйозну аварію, чоловік сильно травмував голову. Від отриманих каліцтв він незабаром помер. Зазначимо, що Ульєль був добре знайомий глядачеві завдяки ролі у фільмі "Ганнібал".