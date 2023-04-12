Війна — день 413: окупанти тиснуть на сході і окопуються на півдні

Оперативно про головне 12 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 413 днів. Окупанти не залишають спроби продавити українську оборону на сході України, а на півдні створюють нові укріплення. Просування окупантів фіксується у Бахмуті, тоді як на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах відбуваються активні бої. При цьому в самому Бахмуті окупанти з числа найманців ПВК "Вагнера" зазнають серйозних втрат і незабаром можуть припинити впливати на перебіг війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна розраховує у найближчі 5-7 років отримати 100 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Нині напрацьовується механізм отримання цих коштів.

Інформація за 9 квітня доступна у будівництві: Війна — день 410: Донбас залишається епіцентром активних бойових дій, найзапекліші бої ведуться за Мар’їнку

З даними за 10 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 411: окупанти знижують темпи обстрілів і зазнають величезних втрат

Про те, що відбувалося 11 квітня, читайте у матеріалі : Війна — день 412: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до ракетного удару