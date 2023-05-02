Війна — день 433: окупанти все ще тиснуть на сході, але зазнають великих втрат і видихаються

Оперативно про головне 2 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 433 дні. Окупанти все ще намагаються тиснути на сході країни та концентрують зусилля на Бахмуті, Мар’їнці та Авдіївці, при цьому обстріли продовжуються на всій лінії фронту. Попри це, на Заході не бачать, щоб росія була готова до контрнаступу ЗСУ, зокрема через зростання внутрішніх розбіжностей та роз’єднаності. При цьому у Міноборони України кажуть, що підготовка до його початку "виходить на фінішну пряму".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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00:00 Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів своєму американському колезі Марку Міллі, чого зараз потребують українські захисники.

Дізнатися про головні події 29 квітня можна у публікації: Війна — день 430: окупанти б’ють мирними містами, а ЗСУ форсують Дніпро

З даними за 30 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 431: окупанти обстрілюють прифронтові міста, а ЗСУ завдають ударів по тилу

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 432: ЗСУ тимчасово з початком контрнаступу, а окупанти обстрілюють мирні міста