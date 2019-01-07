Итоги 6 января: вручение Томоса, тишина на Донбассе, корабль США в Черном море, ликвидация террориста "Аль-Каиды"

Новости Украины: Состоялись торжества по передаче Томоса об автокефалии ПЦУ митрополиту Киевскому Епифанию. Боевики не нарушали режим тишины в воскресенье. В Черное море зашел корабль США. Американцы уничтожили опасного террориста "Аль-Каиды", совершившего теракт в 2000 году.

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Вручение Томоса

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ. Передача сопровождалась торжествами, которые приковали внимание всего духовного мирового общества.

В УПЦ (МП) назвали предоставление Украине Томоса "событием земного характера", предупредив о трудностях, связанных с подобной процедурой.

Президент Украины отреагировал на информацию из Москвы о якобы "взятке" для Варфоломея, заявив, что нету в мире таких денег, которые бы смогли подкупить Вселенского патриархата. Вместе с этим Петр Порошенко гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого украинца. Также Президент Петр Порошенко призвал украинцев утром 7 января принять участие в общей молитве на Софийской площади.

Реакция мирового сообщества на вручение Томоса не заставила себя долго ждать, уже через несколько часов в Канаде оценили значение передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины, сопоставив с масштабом исторического влияния только с крещением Руси.

А вот Грузинская православная церковь выразит свою четкую позицию касательно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом томоса.

Филарет убеждает, что переход церквей в ПЦУ будет осуществляться исключительно мирным путем. Также он отметил, что письмо с угрозами патриарху Варфоломею от главы Российской православной церкви является признаком слабости Кирилла.

Военные священники Православной Церкви Украины обращают внимание верующих на вероятность совершения провокаций в разных регионах Украины со стороны Кремля.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал "томос" словом 2018 года.

Вечером в воскресенье, 6 января, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

Накануне Рождества Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником, в том числе с историческим событием рождения независимой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Вселенский Патриарх Варфоломей также присоединился с поздравлениями, отметив, что "подписание Томоса - это особая миссия. И это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами".

На Донбассе тишина

Незаконные вооруженные формирования в течение дня воскресенья не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Маршрут американского десантного корабля

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) в воскресенье, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря. Отмечается, что на борту находятся 500 морпехов США, а сам корабль снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

США ликвидировали опаснейшего террориста "Аль-Каиды"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время воздушного удара в Йемене уничтожили члена группировки "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави. Он является ответственным за теракт 18-летней давности.