Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.05 - 2.06)

Запросы "Международный день защиты детей" и "День захисту дітей" (более 700 тыс. поисков)
Ежегодно в Украине 1 июня отмечают Международный день защиты детей или Международный день детей (International Children’s Day).
Запрос "Лига чемпионов" (более 500 тыс. поисков)
В субботу,1 июня, в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в рамках финального матча Лиги чемпионов встретились Тоттенхэм и Ливерпуль.
Запрос "Челси Арсенал" (более 200 тыс. поисков)
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19.
Запрос "Джошуа Руис" (более 100 тыс. поисков)
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис (33-1, 22 КО) завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде небитого ранее британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).
Фото: MatchroomBoxing
Запрос "ЗНО англійська мова 2019" (более 20 тыс. поисков)
28 мая состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку.
Запрос "Чернобыль 4 серия" (более 20 тыс. поисков)
Вышел новый эпизод сериала под названием "Счастье всего человечества".
Запрос "Новости Одессы" (более 20 тыс. поисков)
Исправительную колонию № 51 в Одессе, где произошел бунт среди заключенных, решили законсервировать.
Запрос "МастерШеф. Профессионалы" (более 20 тыс. поисков)
Финал кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" выдался очень напряженным и захватывающим.
Запрос "Монатик" (более 20 тыс. поисков)
В субботу, 1 июня, MONATIK выступил в Киеве с грандиозным шоу Love It Ритм.
Запрос "Хосе Антонио Рейес" (более 20 тыс. поисков)
Пятикратный победитель Лиги Европы Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.
Запрос "Голос. Діти 2019" (более 10 тыс. поисков)
Вышел второй выпуск нового сезона Голос. Дети.
Запрос "Саакашвили" (более 10 тыс. поисков)
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в Украину.
Запрос "Годзилла 2" (более 10 тыс. поисков)
В украинский прокат 30 мая вышел фильм "Годзилла II: Король монстров", от режиссера Майкла Догерти.
Запрос "Жуков" (более 5 тыс. поисков)
В Харькове участники акции протеста против съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст полководцу Георгию Жукову.
Запрос "Данилюк" (более 5 тыс. поисков)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Запрос "Стенограмма Зеленского" (более 5 тыс. поисков)
На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая.
Фото: АП
Запрос "Оля Полякова" (более 5 тыс. поисков)
Певица Оля Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию.
Запрос "Украина Нигерия" (более 5 тыс. поисков)
Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью поединок с одногодками из Нигерии 1:1 и сохранила за собой первое место в группе D.
Фото: УАФ
Запрос "LIFT" (более 5 тыс. поисков)
Команда президента Украины Владимира Зеленского презентовала проект под названием "Лифт" и пригласила желающих присоединиться к нему.
Запрос "Кинси Волански инстаграм" (более 5 тыс. поисков)
"Инстаграм" заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.
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