Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.05 - 2.06)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 27 мая по 2 июня 2019 года.

Запросы "Международный день защиты детей" и "День захисту дітей" (более 700 тыс. поисков)

Ежегодно в Украине 1 июня отмечают Международный день защиты детей или Международный день детей (International Children’s Day).

Запрос "Лига чемпионов" (более 500 тыс. поисков)

В субботу,1 июня, в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в рамках финального матча Лиги чемпионов встретились Тоттенхэм и Ливерпуль.

Запрос "Челси Арсенал" (более 200 тыс. поисков)

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19.

Запрос "Джошуа Руис" (более 100 тыс. поисков)

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис (33-1, 22 КО) завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде небитого ранее британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Фото: MatchroomBoxing

Запрос "ЗНО англійська мова 2019" (более 20 тыс. поисков)

28 мая состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку.

Запрос "Чернобыль 4 серия" (более 20 тыс. поисков)

Вышел новый эпизод сериала под названием "Счастье всего человечества".

Запрос "Новости Одессы" (более 20 тыс. поисков)

Исправительную колонию № 51 в Одессе, где произошел бунт среди заключенных, решили законсервировать.

Запрос "МастерШеф. Профессионалы" (более 20 тыс. поисков)

Финал кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" выдался очень напряженным и захватывающим.

Запрос "Монатик" (более 20 тыс. поисков)

В субботу, 1 июня, MONATIK выступил в Киеве с грандиозным шоу Love It Ритм.

Запрос "Хосе Антонио Рейес" (более 20 тыс. поисков)

Пятикратный победитель Лиги Европы Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.

Запрос "Голос. Діти 2019" (более 10 тыс. поисков)

Вышел второй выпуск нового сезона Голос. Дети.

Запрос "Саакашвили" (более 10 тыс. поисков)

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Запрос "Годзилла 2" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 30 мая вышел фильм "Годзилла II: Король монстров", от режиссера Майкла Догерти.

Запрос "Жуков" (более 5 тыс. поисков)

В Харькове участники акции протеста против съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст полководцу Георгию Жукову.

Запрос "Данилюк" (более 5 тыс. поисков)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Запрос "Стенограмма Зеленского" (более 5 тыс. поисков)

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая.

Фото: АП

Запрос "Оля Полякова" (более 5 тыс. поисков)

Певица Оля Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию.

Запрос "Украина Нигерия" (более 5 тыс. поисков)

Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью поединок с одногодками из Нигерии 1:1 и сохранила за собой первое место в группе D.

Фото: УАФ

Запрос "LIFT" (более 5 тыс. поисков)

Команда президента Украины Владимира Зеленского презентовала проект под названием "Лифт" и пригласила желающих присоединиться к нему.

Запрос "Кинси Волански инстаграм" (более 5 тыс. поисков)

"Инстаграм" заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.

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