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Четверг, 19.09.2019
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
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Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера

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Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:На мосту Метро в Киеве неизвестный заблокировал движение. На АЗС в Николаеве убили троих работников. Кабмин провел заседание. Зеленский поговорил с Пенсом. Верховная Рада провела заседание. Элина Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу. iPhone 11 повторяет успех iPhone XR. Телеведущие "Орла и Решки" собираются расписаться. Погиб самый известный двойник Джонни Деппа

  • 1

    На мосту Метро в Киеве неизвестный заблокировал движение

    Неизвестный на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве. Он угрожал взорвать мост или стрелять.

  • 2

    "Подрывника" моста Метро задержали

    Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего подорвать Мост метро в Киеве.

  • 3

    Задержанный не высказывал никаких требований

     

    Мужчина, задержанный из-за угроз взорвать мост Метро в Киеве, не высказывал никаких требований, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

  • 4

    На АЗС в Николаеве убили троих работников

    Около 12:20 в среду в полицию Николаева поступило сообщение об обнаружении троих работников АЗС с огнестрельными ранениями. 

  • 5

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве на АЗС

    Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, произошедшего в среду утром на автозаправочной станции в Николаеве.

  • 6

    Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам

    Правительство во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком принял ряд кадровых назначений.

  • 7

    Правительство приняло ряд важных решений

    Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, утвердил положение о деятельности Министерства цифровой трансформации, регламентирующее его полномочия и сферу компетенции.

  • 8

    Зеленский поговорил с Пенсом

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

  • 9

    Договор между Украиной и Турцией

    Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

  • 10

    ВР приняла правки к закону о ядерной энергии

    Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

  • 11

    Верховная Рада отменила лицензии телеком-операторам

    Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию".

  • 12

    Рада отменила двойное налогообложения между Украиной и Швейцарией

    Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.

  • 13

    Дежавю. Шахтер снова проиграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов

    Команда Луиша Каштру потерпела разгромное поражение от Манчестер Сити со счетом 0:3 в первом туре Лиги чемпионов. Кроме того, в Лиге чемпионов состоялось еще 7 матчей. В частности, ПСЖ с крупным счетом обыграл Реал, Ювентус и Атлетико сыграли вничью, Галатасарай и Брюгге голов не забивали.

  • 14

    Элина Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу

    В среду, 18 сентября, состоялась встреча между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Боузковой в рамках 1/8 финала турнира в Гуанчжоу. Под конец второго сета украинка отказалась продолжать игру, в результате чего покинула турнир.

  • 15

    iPhone 11 повторяет успех iPhone XR

    iPhone 11, младший из представленных неделю назад смартфонов, решил повторить успех прошлогоднего iPhone XR, который стал самой популярной моделью за 12 месяцев.

  • 16

    Телеведущие "Орла и Решки" собираются расписаться

    Новая ведущая "Орла и Решки" и певица Алина Астровская, которая не так давно рассталась со вторым мужем, снова собралась под венец.

  • 17

    Отец Бритни Спирс не будет привлечен к уголовной ответственности

    Поп-певица Бритни Спирс стала самой обсуждаемой звездой в СМИ, ведь страсти вокруг ее семьи не утихают. На днях разгорелся очередной скандал с ее участием: экс-муж звезды заявил, что ее отец избил внука и, вероятно, избежит за это наказание.

  • 18

    Погиб самый известный двойник Джонни Деппа

    43-летний Джошуа Хенсли, которого называли Джеком Воробьем за то, что он часто одевался как персонаж Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря", утонул в заливе Кингс (Флорида).

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