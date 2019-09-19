Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера

1 На мосту Метро в Киеве неизвестный заблокировал движение Неизвестный на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве. Он угрожал взорвать мост или стрелять.

2 "Подрывника" моста Метро задержали Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего подорвать Мост метро в Киеве.

3 Задержанный не высказывал никаких требований Мужчина, задержанный из-за угроз взорвать мост Метро в Киеве, не высказывал никаких требований, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

4 На АЗС в Николаеве убили троих работников Около 12:20 в среду в полицию Николаева поступило сообщение об обнаружении троих работников АЗС с огнестрельными ранениями.

5 Полиция задержала подозреваемого в убийстве на АЗС Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, произошедшего в среду утром на автозаправочной станции в Николаеве.

6 Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам Правительство во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком принял ряд кадровых назначений.

7 Правительство приняло ряд важных решений Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, утвердил положение о деятельности Министерства цифровой трансформации, регламентирующее его полномочия и сферу компетенции.

8 Зеленский поговорил с Пенсом Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

9 Договор между Украиной и Турцией Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

10 ВР приняла правки к закону о ядерной энергии Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

11 Верховная Рада отменила лицензии телеком-операторам Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию".

12 Рада отменила двойное налогообложения между Украиной и Швейцарией Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.

14 Элина Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу В среду, 18 сентября, состоялась встреча между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Боузковой в рамках 1/8 финала турнира в Гуанчжоу. Под конец второго сета украинка отказалась продолжать игру, в результате чего покинула турнир.

15 iPhone 11 повторяет успех iPhone XR iPhone 11, младший из представленных неделю назад смартфонов, решил повторить успех прошлогоднего iPhone XR, который стал самой популярной моделью за 12 месяцев.

16 Телеведущие "Орла и Решки" собираются расписаться Новая ведущая "Орла и Решки" и певица Алина Астровская, которая не так давно рассталась со вторым мужем, снова собралась под венец.

17 Отец Бритни Спирс не будет привлечен к уголовной ответственности Поп-певица Бритни Спирс стала самой обсуждаемой звездой в СМИ, ведь страсти вокруг ее семьи не утихают. На днях разгорелся очередной скандал с ее участием: экс-муж звезды заявил, что ее отец избил внука и, вероятно, избежит за это наказание.