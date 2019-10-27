Зеленский в Золотом, США в Сирии и другие главные новости Украины и мира 26 октября

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Зеленский посетил добровольцев в Золотом.

Президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом, чтобы убедить их покинуть зону разведения войск. Тем не менее, сами ветераны сообщили, что не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора.

Позже в Штабе ООС сообщили, что люди, которые представились добровольцами и общались с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом, находятся там с оружием нелегально.

Сам Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.