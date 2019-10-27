Зеленский в Золотом, США в Сирии и другие главные новости Украины и мира 26 октября

Зеленский посетил добровольцев в Золотом.
Президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом, чтобы убедить их покинуть зону разведения войск. Тем не менее, сами ветераны сообщили, что не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора.
Позже в Штабе ООС сообщили, что люди, которые представились добровольцами и общались с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом, находятся там с оружием нелегально.
Сам Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.
В Украине могут снизить возраст призыва в армию
В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет - соответствующее предложение было озвучено в Офисе Президента.
Пентагон перебрасывает в Сирию технику для защиты нефтяных месторождений.
Пентагон планирует использовать бронированный транспорт для защиты нефтяных месторождений северо-восточной Сирии от нападений боевиков ИГИЛ.
В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье.
В четверг, 14 ноября, национальная сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Эстонии.
Украинский полузащитник отдал первый голевой пас в сезоне.
В матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отдал голевой пас, а его команда дома сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).
Команда Зозули обыграла лучший коллектив Сегунды.
В рамках 13-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе Альбасете дома принимал лидирующий в таблице Кадис.
В правление федерации гольфа Украины вошел Андрей Шевченко.
В пятницу, 25 октября, состоялось заседание правления Всеукраинской федерации гольфа.
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После всех неподтвержденных данных о тяжелом состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, родственники и близкие друзья звезды решили опровергнуть все фейковые новости, которые облетели все просторы интернета.
Вокруг харьковчанки Маргариты Паши разгорелся очередной скандал.
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Райан Рейнольдс отреагировал на успех "Джокера"
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