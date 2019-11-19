Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей

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ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и проект представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Рябошапка говорит, что ГПУ уже изучает проект сообщения о подозрении Порошенко. При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения.

Сам Порошенко был вынужден прервать свой визит в Турцию.