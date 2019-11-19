Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей

ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и проект представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности.
Следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
Рябошапка говорит, что ГПУ уже изучает проект сообщения о подозрении Порошенко. При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.
В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения.
Сам Порошенко был вынужден прервать свой визит в Турцию.
Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли.
Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году.
Глава Минобороны рассматривает возвращение Россией захваченных судов, как выполнение решения Международного трибунала ООН.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка (Киев) Александру Гриценко.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога 2,9 млн гривен, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте с залогом 100 млн гривен.
Газпром направил "Нафтогаз Украины" официальное предложение по транзиту газа.
ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
НАК "Нафтогаз Украины" получил официальные предложения от "Газпрома", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
Тимошенко обратилась в КСУ из-за законопроекта о рынке земли.
"Батькивщина" собирается обратиться в Конституционный суд Украины с намерением проверить, соответствует ли законопроект о создании рынка земли без проведения всеукраинского референдума положениям Основного закона.
Элина Свитолина хочет возглавить мировой рейтинг.
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем отношении к поражениям в профессиональном теннисе, а также обозначила цели на следующий сезон. Украинка уверенна в том, что ей по силам стать первой ракеткой мира.
Алекс Тейшейра зимой может пополнить ряды Фенербахче.
Представители бывшей звезды «Шахтера» Алекса Тейшейры вышли на контакт с руководством «Фенербахче» с целью обеспечения зимнего трансфера футболиста в ряды турецкого клуба.
Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины не хватает Ярослава Ракицкого.
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об отсутствии в составе национальной команды защитника Ярослава Ракицкого.
Жан Беленюк решил научить "Слуг народа" способам самообороны.
28-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк, серебряный призер Олимпиады-2016, решил научить своих коллег самообороне.
Британскую актрису Джейн Хейуорд сбил автобус в городе Рикмансуорт.
На момент смерти британской актрисе Джейн Хейуорд было 69 лет.
В возрасте 82 лет умер один из самых значимых фотографов ХХ века - Терри О'Нилл.
Терри О'Нилл был одним из самых популярных английских фотографов 1960-х годов.
Первая леди Украины рассказала о своем муже и планах на будущее.
В новом интервью Елена Зеленская поведала читателям о своих обязанностях в общественной и политической жизни, а также о продвижении новых проектов, которые помогут улучшить жизнь простых граждан.
Популярная американская певица и актриса стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ.
Артистка стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ. Кроме нее, глянец отметил Аль Пачино, Роберта де Ниро и рэпера Tyler, The Creator.
Студия Disney назвала даты своих будущих проектов.
Киностудия Disney обнародовала новый график с датами выхода своих будущих проектов.
26 украинских фестивалей получили европейский "знак качества" EFFE Label 2019-2020.
26 украинских фестивалей получили европейский "знак качества" EFFE Label 2019-2020, войдя в состав большого фестивального сообщества Европы. Кроме того, фестиваль ГогольFEST получил награду EFFE Award, которую можно назвать европейским фестивальным "Оскаром", сообщает Центр развития "Демократия через культуру".
К своему юбилею Samsung выпустила подарочный набор своих лучших гаджетов.
Приближаются новогодние и рождественские праздники, к тому же, Samsung празднует свой 10-летний юбилей. Поэтому компания решила, что это отличный повод выпустить подарочный набор своих лучших гаджетов.