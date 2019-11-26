Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза

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Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.

Зеленский отмечает, что в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать".

Также он вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках.

Зеленский добавил, что депутат Иванисов исключен из партии "Слуга народа".