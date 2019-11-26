Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза

Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом он рассказал в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.
Зеленский отмечает, что в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать".
Также он вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках.
Зеленский добавил, что депутат Иванисов исключен из партии "Слуга народа".
В Нафтогазе считают, что обсуждение транзитного контракта нужно продолжить в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ЕС.
"Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора - в ответе говорится, что стороны должны продолжить обсуждение продолжения транзита по европейским правилам в трехстороннем формате.
НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" (РФ) природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.
Президент вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов".
Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГИЛ.
Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп.
У здания парламента Грузии прошла акция протеста.
К акции присоединились лидеры и сторонники оппозиционных политических партий.
Украинский бодибилдер Дмитрий Горобец одержал победу на турнире в Мексике.
Непобедимый на профессиональном уровне украинский бодибилдер Дмитрий Горобец одержал победу на турнире в Мексике.
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