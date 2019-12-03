Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве

В числе задержанных полицией подозреваемых в обстреле в воскресенье вечером автомобиля "Range Rover" в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, стрелок и его сообщники.

Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.

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Зеленский заявляет, что на нормандском саммите никакой "зрады" не будет, и хотел бы чувствовать за своей спиной поддержку всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий.

Также президент сообщил, что руководство государства нашло "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на отопление практически наполовину.

Зеленский объяснил, что будет с конфискованными активами после подписания принятого Верховной Радой закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.