Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве

Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.
В числе задержанных полицией подозреваемых в обстреле в воскресенье вечером автомобиля "Range Rover" в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, стрелок и его сообщники.
В полиции сообщили, что депутату Соболеву предоставлена полицейская охрана.
Зеленский заявляет, что на нормандском саммите никакой "зрады" не будет, и хотел бы чувствовать за своей спиной поддержку всей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.
Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий.
Также президент сообщил, что руководство государства нашло "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на отопление практически наполовину.
Зеленский объяснил, что будет с конфискованными активами после подписания принятого Верховной Радой закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
Гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,961 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.
Диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский указом №874 в понедельник, которым он утвердил принятое в этот день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
Левый защитник Динамо Виталий Миколенко получил достойную награду.
В Киеве на НСК «Олимпийский» прошла торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2019.
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов признан лучшим вратарем в Украине 2019 года.
Голкипера "Шахтера" Андрея Пятова выбрали лучшим вратарем Украины 2019 года. Он выиграл борьбу у динамовца Георгия Бущана и голкипера "Александрии" Юрия Панькива.
Игрок донецкого Шахтера Тайсон назван лучшим футболистом года в Украине.
На победу в номинации на звание лучшего игрока претендовали Марлос, Тайсон (оба - "Шахтер") и Виктор Цыганков ("Динамо").
Англичанин Дерек Чисора не против боя с Александром Усиком.
Промоутер украинскоо боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что следующим соперником Александра, вероятнее всего, станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
Андрей Шевченко обошел достойных конкурентов и стал лучшим тренером Украины этого года.
Во время церемонии Футбольные звезды Украины-2019 были названы лучшие тренеры страны в текущем году.
Мультфильм "Холодное сердце 2" продолжает покорять сердца фанатов анимационных лент, несмотря на неожиданную скандальность ленты.
Так, творение Disney вновь возглавило рейтинг самых кассовых картин, собрав более 738 миллионов долларов.
Google запретила рекламу клиник, которые предлагают лечение стволовыми клетками.
Google пытается защитить своих пользователей от рекламы "сомнительных методов лечения стволовыми клетками". В компании отметили, что они перестанут давать площадку тем, кто "использует людей, предлагая им непроверенное лечение". Новая политика Google действует с начала декабря.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.
После презентации логотипа, организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).