Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО

Президент Украины провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС
Владимир Зеленский в День святого Николая встретился с двумя мальчиками-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.
Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.
Минфин приостанавливает некоторые декабрьские выплаты
Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям.
При этом Гончарук подчеркнул, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.
В Кабмине назвали приоритетные задачи на 2020 год
Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба определил три приоритета в работе на 2020 год, среди которых - массовый поход в регионы.
Кабмин установил KPI для руководителей ЦОИВ
Правительство ожидает от руководителей ЦОИВ и госсекретарей повышения престижа госслужбы.
Рада поддержала закон о правомочности
Верховная Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции.
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев.
Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе
Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
Загороднюк анонсировал трансформацию управления ВСУ
В Минобороны рассказали, что ВСУ до конца 2020 года получит руководство "по стандартам НАТО".
Рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс
Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.
Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.
Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
Арсенал должен выплатить "горожанам" 2 млн фунтов отступных.
Результаты мужской спринтерской гонки в Анси
Многострадальный от погодных причуд теплой французской зимы третий этап Кубка мира в Франция Анси, уже первым своим стартом подарил шикарную интригу и блестящий драматический сюжет в мужском спринте.
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Опубликован новый трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчом
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