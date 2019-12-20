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Пятница, 20.12.2019
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Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО

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Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
07:23 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС. Зеленский получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО. Минфин приостанавливает некоторые декабрьские выплаты. Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано". Джамала порадовала поклонников двумя музыкальными новинками на День святого Николая.

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Верховная Рада, Украина, Канада, Кабмин, Минфин, День Святого Николая, Роман Зозуля, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Грация.
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