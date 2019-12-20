Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО

1 Президент Украины провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС Владимир Зеленский в День святого Николая встретился с двумя мальчиками-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.

2 Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

3 Минфин приостанавливает некоторые декабрьские выплаты Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям. При этом Гончарук подчеркнул, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

4 В Кабмине назвали приоритетные задачи на 2020 год Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба определил три приоритета в работе на 2020 год, среди которых - массовый поход в регионы.

5 Кабмин установил KPI для руководителей ЦОИВ Правительство ожидает от руководителей ЦОИВ и госсекретарей повышения престижа госслужбы.

6 Рада поддержала закон о правомочности Верховная Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции.

7 Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев.

8 Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

9 Загороднюк анонсировал трансформацию управления ВСУ В Минобороны рассказали, что ВСУ до конца 2020 года получит руководство "по стандартам НАТО".

10 Рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

11 Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано" Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.

12 Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера Арсенал должен выплатить "горожанам" 2 млн фунтов отступных.

13 Результаты мужской спринтерской гонки в Анси Многострадальный от погодных причуд теплой французской зимы третий этап Кубка мира в Франция Анси, уже первым своим стартом подарил шикарную интригу и блестящий драматический сюжет в мужском спринте.

14 Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко Владелец титула IBF в легком весе Теофимо Лопес в дерзкой манере высказался касательно возможного поединка с чемпионом WBO, WBA, WBC Василием Ломаченко.

15 Джамала порадовала поклонников двумя музыкальными новинками Украинская певица Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками.

16 Мэрайя Кэри зажгла огни на Эмпайр-стейт-билдинг Американская певица удостоилась особой чести "включить" праздничную иллюминацию на нью-йоркском небоскребе.

17 Артем Пивоваров выпустил новый клип на песню "Дом" Известный украинский певец и автор песен Артем Пивоваром представил свою новую работу.