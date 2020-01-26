Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции

1 Действующий президент Украины Владимир Зеленский отметил день рождения. 25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает День рождения. В этом году ему исполнилось 42 года

2 Зеленский подтверждает, что не намерен баллотироваться на второй срок. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.

3 Владислав Сурков ушел с должности помощника президента РФ Владимира Путина. Владислав Сурков, занимавший должность советника президента РФ Владимира Путина, покинул российскую госслужбу. В связи с этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения.

4 Ирина Венедиктова просит нардепов не приходить в ГБР параллельно с допросом Порошенко. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова просит народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса в Бюро пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

5 Жертвами землетрясения в Турции стали 26 человек. Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек. Как сообщил МИД, после случившегося землетрясения в Турции, украинцев не обнаружили среди пострадавших.

6 В МИД Ирана рассказали, что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме. Виновный в крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф Позже появилась информация, что Тегеран не закрыл воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАСа.

7 Власти Китая вводят наивысший уровень эпидемиологической опасности в регионах с суммарным населением в 1,2 миллиарда человек. В Китае по состоянию на 25 января объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек. На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом Си Цзиньпин признал, что ситуация с распространением нового вируса является сложной.

8 Сергей Кривцов помог "горнякам" победить польский Лех. Шахтер в первом контрольном поединке на сборе в Турции обыграл польский Лех со счетом 1:0. Единственный гол во встречи забил защитник Сергей Кривцов.

9 Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Элина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.

10 Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина не сумели завоевать медаль в одиночной смешанной эстафете в Поклюке. В субботу, 25 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась одиночная смешанная эстафета.

11 Тони Фергюсон травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американец Тони Фергюсон (25-3) травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (28-0). Тренер американского спортсмена Эдди Браво подчеркнул, что повреждение не помешает его подопечного подготовиться к поединку.

12 Космонавты МКС впервые приготовили еду из сырых ингредиентов. Во время эксперимента ученые смогли приготовить печенье в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре.

13 Бывший брокер Джордан Белфорт подал в суд на продюсеров легендарной кинокартины "Волк с Уолл-стрит". Американский оратор-мотиватор Джордан Белфорт, которого приговорили к 22 месяцам в тюрьме за мошенничество, стремится установить справедливость. Во время продажи прав на экранизацию его биографии в фильме "Волк с Уолл-стрит" мужчина и понятия не имел, что ленту будут использовать для отмывания средств в Малайзии.

14 Ученым удалось восстановить голос древней египетской мумии возрастом три тысячи лет. Предполагается, что мумия — останки одного из высокопоставленных древнеегипетских жрецов, Несьямуна, который жил 3,1 тыс. лет назад.