Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции

Действующий президент Украины Владимир Зеленский отметил день рождения.
25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает День рождения. В этом году ему исполнилось 42 года
Зеленский подтверждает, что не намерен баллотироваться на второй срок.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента РФ Владимира Путина.
Владислав Сурков, занимавший должность советника президента РФ Владимира Путина, покинул российскую госслужбу.
В связи с этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения.
Ирина Венедиктова просит нардепов не приходить в ГБР параллельно с допросом Порошенко.
Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова просит народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса в Бюро пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Жертвами землетрясения в Турции стали 26 человек.
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек.
Как сообщил МИД, после случившегося землетрясения в Турции, украинцев не обнаружили среди пострадавших.
В МИД Ирана рассказали, что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме.
Виновный в крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф
Позже появилась информация, что Тегеран не закрыл воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАСа.
Власти Китая вводят наивысший уровень эпидемиологической опасности в регионах с суммарным населением в 1,2 миллиарда человек.
В Китае по состоянию на 25 января объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом
Си Цзиньпин признал, что ситуация с распространением нового вируса является сложной.
Сергей Кривцов помог "горнякам" победить польский Лех.
Шахтер в первом контрольном поединке на сборе в Турции обыграл польский Лех со счетом 1:0. Единственный гол во встречи забил защитник Сергей Кривцов.
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Элина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.
Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина не сумели завоевать медаль в одиночной смешанной эстафете в Поклюке.
В субботу, 25 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась одиночная смешанная эстафета.
Тони Фергюсон травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Американец Тони Фергюсон (25-3) травмировал крестообразную связку накануне боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (28-0). Тренер американского спортсмена Эдди Браво подчеркнул, что повреждение не помешает его подопечного подготовиться к поединку.
Космонавты МКС впервые приготовили еду из сырых ингредиентов.
Во время эксперимента ученые смогли приготовить печенье в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре.
Бывший брокер Джордан Белфорт подал в суд на продюсеров легендарной кинокартины "Волк с Уолл-стрит".
Американский оратор-мотиватор Джордан Белфорт, которого приговорили к 22 месяцам в тюрьме за мошенничество, стремится установить справедливость. Во время продажи прав на экранизацию его биографии в фильме "Волк с Уолл-стрит" мужчина и понятия не имел, что ленту будут использовать для отмывания средств в Малайзии.
Ученым удалось восстановить голос древней египетской мумии возрастом три тысячи лет.
Предполагается, что мумия — останки одного из высокопоставленных древнеегипетских жрецов, Несьямуна, который жил 3,1 тыс. лет назад.
Зонд "Паркер" начал четвертое сближение с Солнцем
29 января 2020 года спутник пролетит на расстоянии 18,6 млн км от звезды - рекордная на сегодняшний день дистанция от Солнца.