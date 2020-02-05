Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил третью сессию открытой. На утреннем пленарном заседании зарегистрировались 360 нардепов. На открытии сессии присутствовали члены правительства.
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
В Раде не смогли принять законопроект о закреплении полномочий президента по назначению глав НАБУ и ГБР.
Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины
Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины по собственному желанию.
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.
Глава МИД Украины находился с визитом в Чехии, где встречался с премьер-министром Андреем Бабишем.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога.
Во время пресс-конференции в Праге он заявил, что Украина готовит очередной обмен пленными и надеется, что он будет массовым.
Чехия не признавала и не признает российскую аннексию Крыма. Об этом сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко
Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе PS752, планируют встретиться в Мюнхене.
В Праге прошел первый украинско-чешский форум с участием Пристайко.
Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам.
Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу, касающемуся введенного РФ запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования.
Минэкономики оценивает рост годового ВВП в 3,3%.
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста, сообщило Министерство экономики во вторник.
Тамаш Кадар может перейти в Динамо из столицы России.
Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перебраться Динамо из Москвы.
Кадар очень эмоционально повел себя по отношению к главному тренеру.
Венгерский защитник киевского Динамо Томаш Кадар в открытую вступил в конфликт с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко.
Боец UFC вызвал на бой известного американского репера
Боец UFC Колби Ковингтон вызвал на боксёрский поединок рэпера 50 Cent. Ковингтон сообщил, что он готов драться одной рукой и поставить на кон $ 1 млн.
Ярмоленко, как и другие игроки Вест Хэма, могут остаться без половины доходов.
Руководство «Вест Хэма», за который выступает Андрей Ярмоленко, урежет футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит в чемпионшип.
Андреа Аззалин пополнил штаб Андрея Шевченко.
Согласно информации авторитетного сайта SportArena, тренерский штаб Андрея Шевченко пополнил ещё один иностранный специалист.
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
До начала "Евровидения 2020" осталось чуть больше трех месяцев, а ставки на победителя международного песенного конкурса продолжают активно выставляться букмекерами со всего мира.
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
Три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в топ хитов Украины рейтинга Apple Music Поп.
Нацотбор 2020: KHAYAT презентовал конкурсную песню
По результатам жеребьевки KHAYAT выступит во втором полуфинале, что состоится 15 февраля, с порядковым номером 6.
Группа CLOUDLESS выпустили клип на конкурсную песню для Евровидения.
Участники национального отбора на Евровидение-2020 - бойз-бенд CLOUDLESS - выпустил клип на конкурсную песню Drown Me Down.
48-летняя американская актриса призналась, что ей не удалось полностью побороть болезнь.
Легендарная актриса Шеннен Доэрти стала гостьей нового выпуска программы "Доброе утро, Америка", который вышел на широкие экраны сегодня, 4 февраля. В откровенном интервью звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией.