Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП

2 Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины по собственному желанию. Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

4 Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам. Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу, касающемуся введенного РФ запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

5 Минэкономики оценивает рост годового ВВП в 3,3%. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста, сообщило Министерство экономики во вторник.

6 Тамаш Кадар может перейти в Динамо из столицы России. Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перебраться Динамо из Москвы.

7 Кадар очень эмоционально повел себя по отношению к главному тренеру. Венгерский защитник киевского Динамо Томаш Кадар в открытую вступил в конфликт с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко.

8 Боец UFC вызвал на бой известного американского репера Боец UFC Колби Ковингтон вызвал на боксёрский поединок рэпера 50 Cent. Ковингтон сообщил, что он готов драться одной рукой и поставить на кон $ 1 млн.

9 Ярмоленко, как и другие игроки Вест Хэма, могут остаться без половины доходов. Руководство «Вест Хэма», за который выступает Андрей Ярмоленко, урежет футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит в чемпионшип.

11 Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции До начала "Евровидения 2020" осталось чуть больше трех месяцев, а ставки на победителя международного песенного конкурса продолжают активно выставляться букмекерами со всего мира.

12 В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020 Три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в топ хитов Украины рейтинга Apple Music Поп.

13 Нацотбор 2020: KHAYAT презентовал конкурсную песню По результатам жеребьевки KHAYAT выступит во втором полуфинале, что состоится 15 февраля, с порядковым номером 6.

14 Группа CLOUDLESS выпустили клип на конкурсную песню для Евровидения. Участники национального отбора на Евровидение-2020 - бойз-бенд CLOUDLESS - выпустил клип на конкурсную песню Drown Me Down.