Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево

В столице Италии прошла встреча Зеленского с премьером Италии.
В Риме прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Италии, с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.
Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии вопрос о закрытии офисов "ДНР" и "ЛНР".
Во время встречи в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Украины Владимир Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развития сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.
Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса".
Венгрия сделала два предложения Украине по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства на Закарпатье.
Впервые за семь лет состоялось заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Венгрией.
Новосад отклонила "языковые" предложения главы МИД Венгрии.
В Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Вчера, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе на улице Сеченова поступило 7 февраля в 9:50.
На внеочередной сессии Мукачевский горсовет обратился к Президенту о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
В двух городах на Донбассе построят военные базы по стандартам НАТО.
Министерство обороны Украины планирует построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.
Восьмого февраля в Киеве украинский чемпион Артем Далакян проведет бой с претендентом из Венесуэлы.
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян перевесил своего соперника Хосбера Переса перед защитой титула в Киеве.
Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.
Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе "Стэйплс-центр" баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант.
Клуб из пригорода Мадрида понесет наказание за оскорбление украинского футболиста.
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщил сайт федерации.
Украинские легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих претендуют на звание лучшей легкоатлетки декабря в Европе.
В январе Марина Бех-Романчук победила на соревнованиях серии WorldIndoorAthleticsTour в Карлсруэ с лучшим результатом сезона в мире по прыжкам в длину – 6,92 м.
Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией.
Вчера, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне провела матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина обыграла сборную Хорватии (2:0).
У Эштона Кутчера день рождения: что мы знаем о голливудском красавчике
Эштон Кутчер 7 февраля празднует день рождения. Ему исполнилось 42 года, однако актер до сих пор остается в прекрасной форме и продолжает быть кумиром для сотен тысяч поклонниц.
Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков
Теперь каждый из шести "друзей" есть в Instagram: недавно к соцсети присоединился Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга в ситкоме.
Известная актриса Дайанн Торн ушла из жизни 28 января в одном из хосписов Лас-Вегаса.
Жизнь Дайанн Торн оборвалась 28 января на 77 году жизни. Причиной трагической смерти стала онкология, которую звезде не удалось побороть.
8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".
Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 8 февраля в Киеве.
Google о презентации Samsung Galaxy S20: Что-то захватывающее уже близко
В официальном Twitter-аккаунте Android говорится, что представители Google тоже примут участие в мероприятии Samsung.
"Что-то захватывающее уже не за горами. Увидимся на Unpacked", — говорится в сообщении.
Отколовшись от Антарктического ледника, гигантский айсберг движется в сторону Атлантики.
Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и двигаться в сторону Атлантики. Об этом сообщило ВВС Украины.