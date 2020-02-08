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Суббота, 08.02.2020
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
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Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево

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Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
07:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский приехал в Италию. Сийярто поднял в Украине языковой вопрос. Перестрелка в Мукачево. НАБУ открывает дело против Порошенко.

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Италия, Петр Порошенко, Мукачево, Владимир Зеленский, Петер Сиярто, Джузеппе Конте.
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