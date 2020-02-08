Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево

3 В Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Вчера, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе на улице Сеченова поступило 7 февраля в 9:50. На внеочередной сессии Мукачевский горсовет обратился к Президенту о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

4 НАБУ открыло дело в отношении Порошенко. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

5 В двух городах на Донбассе построят военные базы по стандартам НАТО.

6 Министерство обороны Украины планирует построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке. Восьмого февраля в Киеве украинский чемпион Артем Далакян проведет бой с претендентом из Венесуэлы. Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян перевесил своего соперника Хосбера Переса перед защитой титула в Киеве.

7 Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля. Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе "Стэйплс-центр" баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант.

8 Клуб из пригорода Мадрида понесет наказание за оскорбление украинского футболиста. Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщил сайт федерации.

9 Украинские легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих претендуют на звание лучшей легкоатлетки декабря в Европе. В январе Марина Бех-Романчук победила на соревнованиях серии WorldIndoorAthleticsTour в Карлсруэ с лучшим результатом сезона в мире по прыжкам в длину – 6,92 м.

10 Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией. Вчера, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне провела матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина обыграла сборную Хорватии (2:0).

11 У Эштона Кутчера день рождения: что мы знаем о голливудском красавчике Эштон Кутчер 7 февраля празднует день рождения. Ему исполнилось 42 года, однако актер до сих пор остается в прекрасной форме и продолжает быть кумиром для сотен тысяч поклонниц.

12 Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков Теперь каждый из шести "друзей" есть в Instagram: недавно к соцсети присоединился Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга в ситкоме.

13 Известная актриса Дайанн Торн ушла из жизни 28 января в одном из хосписов Лас-Вегаса. Жизнь Дайанн Торн оборвалась 28 января на 77 году жизни. Причиной трагической смерти стала онкология, которую звезде не удалось побороть.

14 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 8 февраля в Киеве.