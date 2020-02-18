Итоги дня 17 февраля: резонансное предложение ОПЗЖ, эвакуация украинцев из Уханя и строевое приветствие ВСУ

В парламенте обнародовали план работы нардепов на эту неделю с 18 по 21 февраля.
Народные депутаты в течение рабочей недели, 18-21 февраля, продолжат рассматривать законопроект о земле. На повестке дня также отмена адвокатской монополии и вопросы ратификации.
ОПЗЖ предлагает отправить делегацию в Москву на парад 9 мая, в "Евросолидарности" и "Голосе" говорят о провокации.
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил создать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве, посвященном Дню Победы.
В "ЕС" хотят, чтобы руководство ВР и "Слуги народа" отреагировало на предложение ОПЗЖ по отправке делегации в Москву.
Народный депутат Виталий Безгин ("Слуга народа") назвал это предложение пренебрежением к Украине и ее воинам.
Самолет с эвакуированными украинцами из Китая прилетит в Украину в четверг.
Самолет с эвакуированными из Китайской Народной республики из-за распространения нового коронавируса украинцами должен прибыть в Украину 20 февраля.
Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета.
Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.
Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранено в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет.
Министерство обороны намерено закрепить воинское приветствие "Слава Украине" в специальном ведомственном документе.
Киев и Тегеран договорились усилить взаимодействие по расследованию авиакатастрофы украинского лайнера в Иране.
Украина имеет все технические и научные возможности для исследования "черных ящиков" сбитого украинской самолета вблизи Тегерана.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране
Кабмин намерен создать за пять лет миллион рабочих мест.
Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест, а за 5 лет – 1 млн.
Сенцов назвал единственную стратегию деоккупации Крыма.
Единственной стратегией в вопросе деоккупации Крыма может быть только давление на Россию со стороны Украины и мирового сообщества. Сам Путин никогда не вернёт Крым.
Уже совсем скоро страна узнает «Героев спортивного года-2019».
НОК огласил претендентов в номинации "Народный выбор-2019", куда попали чемпионы мира в олимпийских видах спорта.
Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения.
Бельгийка Ким Клейстерс, которая не выступала в туре с US Open 2012, проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ)
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Украинка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.
Фуркад поблагодарил братьев Бе
Мартен Фуркад оказался солидарен с мнением норвежцев Тарьей и Йоханнесом Бе, которые выступили с критикой роосиянина Александра Логинова за допинг.
После полуфиналов Нацотбора Украина резко опустилась в рейтинге букмекеров.
В Украине 15 февраля завершились полуфиналы национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которых в финал прошли шесть участников.
Компания SpaceX уже в третий раз с начала 2020 года запустила на орбиту ракету Falcon 9.
Запуск состоялся 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени). SpaceX запустила многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Актриса Disney умерла в субботу, 15 февраля, из-за опухоли головного мозга.
Юная актриса из Уганды ушла из жизни в возрасте 15 лет. Никита Перл Валигва снялась в фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), после чего у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Стартовали съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
Поскольку экранизация "Ведьмака" оправдала ожидания и зрителей, и создателей, съемочная команда решила не задерживать процесс и начала съемки 2 сезона раньше, чем планировала.
Телезвезда покончила с собой 15 февраля в своем доме в Лондоне, ей было 40 лет.
Флэк была одной из самых популярных британских телезвезд, и в 2015 году заняла 5 место в списке самых сексуальных женщин по версии журнала "For Him Magazine". В декабре 2019 года она покинула рейтинговое шоу "Остров любви" после того, как была арестована за нападение на бывшего парня Льюиса Бертона.