Итоги дня 17 февраля: резонансное предложение ОПЗЖ, эвакуация украинцев из Уханя и строевое приветствие ВСУ

1 В парламенте обнародовали план работы нардепов на эту неделю с 18 по 21 февраля. Народные депутаты в течение рабочей недели, 18-21 февраля, продолжат рассматривать законопроект о земле. На повестке дня также отмена адвокатской монополии и вопросы ратификации.

4 Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранено в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет. Министерство обороны намерено закрепить воинское приветствие "Слава Украине" в специальном ведомственном документе.

5 Киев и Тегеран договорились усилить взаимодействие по расследованию авиакатастрофы украинского лайнера в Иране. Украина имеет все технические и научные возможности для исследования "черных ящиков" сбитого украинской самолета вблизи Тегерана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране

6 Кабмин намерен создать за пять лет миллион рабочих мест. Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест, а за 5 лет – 1 млн.

7 Сенцов назвал единственную стратегию деоккупации Крыма. Единственной стратегией в вопросе деоккупации Крыма может быть только давление на Россию со стороны Украины и мирового сообщества. Сам Путин никогда не вернёт Крым.

8 Уже совсем скоро страна узнает «Героев спортивного года-2019». НОК огласил претендентов в номинации "Народный выбор-2019", куда попали чемпионы мира в олимпийских видах спорта.

9 Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения. Бельгийка Ким Клейстерс, которая не выступала в туре с US Open 2012, проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ)

10 Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае Украинка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.

11 Фуркад поблагодарил братьев Бе Мартен Фуркад оказался солидарен с мнением норвежцев Тарьей и Йоханнесом Бе, которые выступили с критикой роосиянина Александра Логинова за допинг.

12 После полуфиналов Нацотбора Украина резко опустилась в рейтинге букмекеров. В Украине 15 февраля завершились полуфиналы национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которых в финал прошли шесть участников.

13 Компания SpaceX уже в третий раз с начала 2020 года запустила на орбиту ракету Falcon 9. Запуск состоялся 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени). SpaceX запустила многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

14 Актриса Disney умерла в субботу, 15 февраля, из-за опухоли головного мозга. Юная актриса из Уганды ушла из жизни в возрасте 15 лет. Никита Перл Валигва снялась в фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), после чего у нее обнаружили злокачественную опухоль.