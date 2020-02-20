Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая

В Государственном департаменте США отреагировали на последние новости с востока Украины .

В ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции ВСУ.

Министра обороны Украины пригласили на комитет ВР по вопросам безопасности .

Незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.

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Эвакуация украинцев из Ухани

Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, утром вылетел из международного аэропорта "Борисполь".

В среду днем украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса Уханя (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города.

На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

На борт из Китая не допустили трех украинцев, у которых диагностировали острую распираторную инфекцию.