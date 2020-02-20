Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая

Обострение конфликта на Донбассе
Незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.
Министра обороны Украины пригласили на комитет ВР по вопросам безопасности.
В ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции ВСУ.
В Государственном департаменте США отреагировали на последние новости с востока Украины.
МИД Швеции обвинил Россию в нарушении Минских соглашений.
Эвакуация украинцев из Ухани
Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, утром вылетел из международного аэропорта "Борисполь".
В среду днем украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса Уханя (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города.
На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.
На борт из Китая не допустили трех украинцев, у которых диагностировали острую распираторную инфекцию.
Постановление о социальном жилье
Кабинет министров поддержал инициативу Минсоцполитики и принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным.
"Черные ящики" МАУ
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна не будет передавать другим странам "черные ящики" сбитого 8 января возле Тегерана украинского самолета МАУ.
Отчет правительства
Кабинет министров в пятницу, 21 февраля, представит в Верховной Раде промежуточный отчет деятельности за полгода.
Поручение президента
Под эгидой Зеленского создадут коллегию из врачей, которые будут следить за ходом медицинской реформы.
Регламент работы Кабмина
Кабинет министров на заседании в среду рассмотрел проект нового регламента своей работы, однако решение намерен принять на следующей неделе.
ЧМ-2020 по биатлону
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл в среду "золото" в индивидуальной гонке на 20 км чемпионата мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве (Италия).
Состав Шахтера на матче с Бенфикой
Луиш Каштру включил в заявку на матч против португальцев молодого Артема Бондаренко и вернувшегося из аренды в Спортинге Фернандо.
ПСЖ раскритиковали
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Украинец на масс-старте ЧМ-2020
Дмитрий Пидручный выступит в гонке с массовым стартом на чемпионате мира по биатлону.
Гибель Pop Smoke
Двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.
Контракт с "королем ужасов"
Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.
Звезда "Секса в большом городе" стал отцом
37-летняя жена Тара Уилсон родила Крису Ноту второго ребенка.
Помолвка Дженны Дьюэнн и Стива Кази
Известная американская актриса и танцовщица, бывшая жена голливудского актера Ченнинга Татума, Дженна Дьюэнн и певец Стив Кази собираются пожениться.