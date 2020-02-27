Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса

Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
Вопрос об отставке премьер-министра, что вымысел, а что правда
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.
Премьер министр Украины Алексей Гончарук, опроверг слухи о своей отставке.
Зеленский подписал закон об администрировании налогов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (№1209-1). Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Гончарук поручил сменить руководство региональных подразделений ГФС
Кабинет министров Украины поручил новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко в течение ближайших недель сменить руководство всех региональных подразделений ведомства в рамках мер, направленных на детенизацию украинской экономики.
США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.
Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.
В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём сайте сообщил о регистрации апелляции "Манчестер Сити", поданной против решения УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов и штрафе в размере € 30 млн.
Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.
Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта
Так, авторитетное издание Cleveland.com включило бои с участием украинцев в ТОП-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса. Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, состоявшийся в 2003-м году занял 13-е место, а поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа, прошедший в 2017-м – десятое.
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
В Олимпийском доме сегодня состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019" в 12-ти номинациях.
Чемпионат Европы 2020 по биатлону: что привезут домой украинцы
Украинка Елена Пидгрушная стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы по биатлону, который стартовал в Раубичах (Беларусь).
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный стал бронзовым призером в первый день чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь).
Актриса Роуз Макгоуэн завела роман с женщиной
46-летняя Роуз МакГоуэн рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье.
Объявлена дата старта "Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон
Уже в эту субботу, 29 февраля, стартует 2 сезон кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Тысячи шеф-поваров будут бороться за место в самом популярном шоу в стране – "Мастер Шеф".
Шокирующее откровение: Даффи призналась, почему столько лет молчала
Валлийская певица Даффи, получившая в 2009 году премию "Грэмми" за лучший поп-альбом, рассказала в Instagram, почему на несколько лет исчезла со сцены.
Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе
77-летний американский режиссер не прекращает ошеломлять своих фанатов. После нашумевшего "Ирландца" Мартин Скорсезе взялся за новый проект, бюджет которого составляет как минимум 225 миллионов долларов.
"Bad guy" или "Розовые розы"? Лободу обвиняют в плагиате
Украинская певица представила новую музыкальную работу, в которой обнаружили сходство с хитами Билли Айлиш и Веселых ребят".