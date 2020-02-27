Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса

1 Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

3 Зеленский подписал закон об администрировании налогов Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (№1209-1). Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

4 Гончарук поручил сменить руководство региональных подразделений ГФС Кабинет министров Украины поручил новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко в течение ближайших недель сменить руководство всех региональных подразделений ведомства в рамках мер, направленных на детенизацию украинской экономики.

5 США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.

6 Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.

7 В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

8 Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём сайте сообщил о регистрации апелляции "Манчестер Сити", поданной против решения УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов и штрафе в размере € 30 млн.

9 Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

10 Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта Так, авторитетное издание Cleveland.com включило бои с участием украинцев в ТОП-25 лучших поединков в истории супертяжелого веса. Бой Виталия с Ленноксом Льюисом, состоявшийся в 2003-м году занял 13-е место, а поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа, прошедший в 2017-м – десятое.

13 Актриса Роуз Макгоуэн завела роман с женщиной 46-летняя Роуз МакГоуэн рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье.

14 Объявлена дата старта "Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон Уже в эту субботу, 29 февраля, стартует 2 сезон кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Тысячи шеф-поваров будут бороться за место в самом популярном шоу в стране – "Мастер Шеф".

16 Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе 77-летний американский режиссер не прекращает ошеломлять своих фанатов. После нашумевшего "Ирландца" Мартин Скорсезе взялся за новый проект, бюджет которого составляет как минимум 225 миллионов долларов.