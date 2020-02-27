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Четверг, 27.02.2020
Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
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Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса

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Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
07:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса. Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении. Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки. Бои братьев Кличко попали в список лучших в истории хэвивейта. Объявлена дата старта "Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон.

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Украина, Россия, Крым, Премия, Донбасс, Медали, Деньги, Заболевание, Награда, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Александр Гончарук.
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