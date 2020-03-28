Итоги дня 27 марта: ситуация с коронавирусом, цифровая топографическая карта Украины и сотрудничество с МВФ

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19. По состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные. Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.

2 Цифровая топографическая карта Украины В Украине создана цифровая топографическая карта масштабом 1:100 000, она охватывает всю страну, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

4 Кулеба и Столтенберг Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Североатлантического альянса планируют обсудить дополнительную поддержку Украины.

6 Сертификация учителей В Украине 1045 педагогов начальных классов успешно прошли первый этап сертификации учителей 2020 года и станут участниками следующего - самооценки собственного педагогического мастерства. Соответствующую анкету необходимо подать в Государственную службу качества образования до 5 апреля 2020 года.

7 Экспорт зерновых Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 марта 2020 года экспортировала 45,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,6 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

8 Падение цен на бензин Сетевые операторы снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1,1 гривни за литр.

9 Коронавирус в хокее Хоккеист "Колорадо Эвеланш" сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент имя хоккеиста не разглашается.

10 Перенос выборов УПЛ на официальном сайте сообщила, что выборы президента организации, которые были намечены на 7-е апреля, в этот день не состоятся.

11 Коронавирус в боксе Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.

12 Коронавирус в баскетболе Баскетболист сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.

13 Решение ФВУ Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно.

14 Переезд Меган Маркл и принца Гарри Герцоги Сассекские вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном покинули Ванкувер.

15 У солиста Rammstein - коронавирус Фронтмена известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с признаками коронавируса в одну из больниц Берлина, Германия.