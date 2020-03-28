Итоги дня 27 марта: ситуация с коронавирусом, цифровая топографическая карта Украины и сотрудничество с МВФ

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
По состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.
Цифровая топографическая карта Украины
В Украине создана цифровая топографическая карта масштабом 1:100 000, она охватывает всю страну, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Помощь МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.
Украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с МВФ как по увеличению потенциального финансирования, так и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
Президент украинского государства рассказал, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд.
Кулеба и Столтенберг
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Североатлантического альянса планируют обсудить дополнительную поддержку Украины.
Мера пресечения экс-главе МИД
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
Сертификация учителей
В Украине 1045 педагогов начальных классов успешно прошли первый этап сертификации учителей 2020 года и станут участниками следующего - самооценки собственного педагогического мастерства. Соответствующую анкету необходимо подать в Государственную службу качества образования до 5 апреля 2020 года.
Экспорт зерновых
Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 марта 2020 года экспортировала 45,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,6 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.
Падение цен на бензин
Сетевые операторы снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1,1 гривни за литр.
Коронавирус в хокее
Хоккеист "Колорадо Эвеланш" сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент имя хоккеиста не разглашается.
Перенос выборов
УПЛ на официальном сайте сообщила, что выборы президента организации, которые были намечены на 7-е апреля, в этот день не состоятся.
Коронавирус в боксе
Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.
Коронавирус в баскетболе
Баскетболист сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.
Решение ФВУ
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно.
Переезд Меган Маркл и принца Гарри
Герцоги Сассекские вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном покинули Ванкувер.
У солиста Rammstein - коронавирус
Фронтмена известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с признаками коронавируса в одну из больниц Берлина, Германия.
Модуль зонда "Хаябуса 2" вышел на связь
Зонд "Хаябуса-2" посетил астероид Итокава в 2010 году и собрал образцы грунта с космического тела. В рамках изучения грунта с Итокавы ученые хотели определить его возраст — он должен быть схож с возрастом Солнечной системы. Оказалось, что он составил 4,64 млрд лет, а диаметр астероида превысил 20 км.
Новых серий не будет
Телеканал CW приостанавливает выпуск новых эпизодов сериалов "Бэтвумен" и "Супергерл".