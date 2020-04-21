Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля

Распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи.

На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.