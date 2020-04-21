Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля
Распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи.
На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.
Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Пасха на карантине
Национальная полиция Украины открыла 5 уголовных производство и выписала 5 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений в день Пасхи, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Стрельба в Канаде
В результате стрельбы на востоке Канады в провинции Новая Шотландия погибли 16 человек. Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман. После длительного преследования Вортман был заблокирован в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели в настоящее время неизвестны.
Позже число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу расстрела 16 жителей Канады 51-летним злоумышленником.
Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ
Украина 20 апреля перебирает от Турции председательство в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ, и будет первым государством, которое будет председательствовать в онлайн режиме с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Улучшение воздуха
Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме, отмечают в Укргидрометцентре.
Ситуация на Донбассе
Один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения в понедельник вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.
Стимулирование экономики
Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник сообщил, что у руководства государства уже есть план мер по стимулированию экономики.
Рынок нефти
Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15%.
Решение по Хачериди
Пресс-служба Динамо-Брест опровергла информацию о возможном расторжении контракта с украинским защитником Евгением Хачереди из-за его поведения.
Возвращение Ракицкого
Популярный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком, который сейчас выступает в Зените.
Планы на будущее
Украинский боксер Александр Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, чем может заняться после завершения карьеры. По его словам, он может стать актером.
Конец сотрудничества
Элина Свитолина сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Маркосом Багдатисом.
Отчим Неймара
Мать футболиста объявила о начале отношений с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Рождение первенца
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Прекращение сотрудничества
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Книга благодарности
Медицинские работники постоянно работают, чтобы помочь выздороветь тем, кто заболел коронавирусом и как можно быстрее преодолеть пандемию. Книга, посвященная работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, выйдет в начале июля.
В манере "Гарри Поттера"
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