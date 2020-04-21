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Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
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Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде

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Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
07:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ситуация с коронавирусом в Украине и мире. За нарушения карантинных ограничений в день Пасхи открыли 5 уголовных дел. В результате стрельбы в Канаде погибли 16 человек и другие события 20 апреля.

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МВД, Канада, Стрельба, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Нацполиция, Covid-19.
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