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Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
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Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах

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Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
07:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ситуация с пожарами в Украине. Ситуация с обучением в Украине на время карантина. Коронавирус в Украине и мире.

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Украина, Пожар, ВРУ, МИД, Кабмин, Рада, Заболевание, ВСУ, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ГУНП, ООС, ОПУ, Covid-19.
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