Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах

Хроника чрезвычайного происшествия , в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,7 млн человек . Из них умерли свыше 257 тыс , выздоровели - 1 млн 205 тыс.

На 6 мая в Украине зафиксировали 487 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 184.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая

В Минсоцполитики заявили о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.

Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут

Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе.

Ситуация с пожарами в Украине

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках фильма про российский монастырь Корсунская пустынь.

Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви

Форвард якобы втайне от супруги встречался с известной Instagram-моделью.

Сампдория подала иск против Спортинга в ФИФА

Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.

Huawei представила недорогие смартфоны и планшет для европейского рынка.

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"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине

Для поддержки во время карантина звезды будут читать фанатам их любимую сагу о мальчике волшебнике.