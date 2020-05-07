Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 6 мая в Украине зафиксировали 487 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 184.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,7 млн человек. Из них умерли свыше 257 тыс, выздоровели - 1 млн 205 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Украине открылась большая половина продовольственных рынков.
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Проиндексированные пенсии: в Украине начали выплаты
В Минсоцполитики заявили о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.
Ситуация с пожарами в Украине
На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе.
Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках фильма про российский монастырь Корсунская пустынь.
ЛеБрона Джеймса уличили в измене
Форвард якобы втайне от супруги встречался с известной Instagram-моделью.
Сампдория подала иск против Спортинга в ФИФА
WBC предложил схему удаленного судейства
Появились рекомендации по организации первых вечеров бокса в условиях пандемии коронавируса.
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий Милана, Ювентуса и сборной Италии Алессандро Матри завершил карьеру.
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Аргентинец Пауло Дибала сдал негативный тест на COVID-19.
Совенок Чарли посетит каждый дом: "Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн
Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.
Специально для Европы: Huawei представила новые гаджеты
Huawei представила недорогие смартфоны и планшет для европейского рынка.
"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине
Для поддержки во время карантина звезды будут читать фанатам их любимую сагу о мальчике волшебнике.
Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция
Компания уже готовит новое крупное обновление приложения, после которого в Tinder появится возможность выполнять видеозвонки.