Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 7 мая в Украине зафиксировали 507 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 691.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,75 млн человек. Из них умерли свыше 264 тыс, выздоровели - 1 млн 249 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может "бумерангом" ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.
"Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИДа Республики Польша Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".
Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
Кабинет министров с 11 мая разрешил деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
Интернет и качественная связь: Зеленский обсудил с операторами ускоренное покрытие страны
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с крупнейшими операторами связи ускоренное покрытия интернетом и качественной связью всей территории Украины. За апрель Интернет появился в 870 населенных пунктах.
Украинцам напомнили о запрете использовать символику тоталитарных режимов
Использование любой символики тоталитарных режимов влечет за собой административную или уголовную ответственность, напомнил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Украинские боксеры обвинены в российской пропаганде.
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер имеют контрактные обязательства на третий бой, который должен был состояться летом или осенью, но из-за коронавируса его перенесли на неопределенное время.
В Германии названа официальная дата возобновления чемпионата
Рестарт турнира планировался на 9 мая, но эта дата была сдвинута на неделю.
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Лим Хе Чун серьезно наказан за необдуманный поступок.
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Все зависит от разрешения перелетов.
"Меняющий игру": в британской больнице нашли новую работу Бэнкси
В английской больнице города Саутгемптон появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.
"Цель – отразить портрет нации": Кейт Миддлтон работает над фотопроектом о коронавирусе
Герцогиня Кембриджская организовывает виртуальную экспозицию, для которой выберут 100 самых ярких фотографий.
Ушла из жизни российская актриса Татьяна Паркина
В России умерла знаменитая советская певица и актриса Татьяна Паркина. На время смерти ей было 68 лет.
Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)
Новый купе-кроссовер получил новый аэродинамический обвес, большой набор опций и увеличенный комфорт.
После пандемии: Sony представила новый трейлер игры The Last of Us (Видео)
Компания Sony выпустила сюжетный трейлер приключенческого боевика The Last of Us Part II.