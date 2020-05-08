Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 7 мая в Украине зафиксировали 507 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 691.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,75 млн человек. Из них умерли свыше 264 тыс, выздоровели - 1 млн 249 тыс.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может "бумерангом" ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.