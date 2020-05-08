Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине
Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)
Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)

Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине

Смотрите фото (16)
Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине
07:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Интернет и качественная связь: Зеленский обсудил с операторами ускоренное покрытие страны. Смягчение карантина с 11 мая. "Восточное партнерство".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Украина, СБУ, ВРУ, Кабмин, Рада, Заболевание, Карантин, ГПСУ, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, Нацполиция, ГУНП, ОПУ, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
05 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землетрясение в Иране: число пострадавших и жертв возросло
Землетрясение в Иране: число пострадавших и жертв возросло
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR
Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR
Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди
Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь