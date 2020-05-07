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Четверг, 07.05.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
13:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 7 мая в Украине зафиксировали 507 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 691.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,75 млн человек. Из них умерли свыше 264 тыс, выздоровели - 1 млн 249 тыс.

Важно:

  • число заболевших коронавирусом в Украине достигло 13 691

  • от осложнений болезни скончались 340 пациентов

  • в регионах зафиксирован значительный рост зараженных

  • правительство выделило на борьбу с COVID-19 еще 3,1 млрд грн

  • в Украине не будет массовых мероприятий на 9 мая

  • Кабмин увеличит лимит пассажиров в общественном транспорте

  • Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

 

13:20 В Испании с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 26 070 человек. Таковы данные Минздрава Испании, сообщает EL Pais.

Число ежедневных смертей от коронавируса в течение последних суток несколько снизилось: за 24 часа было зарегистрировано 213 новых смертельных случаев. В среду сообщалось о 244 новые смерти. Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании выросла до 221 447, из них 754 прибавилось за последние 24 часа.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 24 человека, среди них пять медиков. Один случай - летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в столице всего 29 человек.

Киевские спасатели и дальше продолжают дезинфекцию домов и помещений столицы, где обнаружили вспышки заболеваний коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что столичные спасатели продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где обнаружили вспышки заболевания или такой риск. Это - общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин. "В столице на карантин сегодня закрыты два общежития, Киево-Печерская Лавра и Ионинский монастырь", - отметил мэр.

В Киеве по состоянию на 7 мая начали работу 10 продовольственных рынков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и Бессарабский", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

11:57 У помощника папы римского лабораторно подтвердили COVID-19. Он работает удаленно, находясь на самоизоляции (CNN).

11:48 Клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

11:05 Россия обогнала Германию и Францию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, она находится на пятом месте в мире. По последним данным, в России зарегистрированы 11231 новый случай заражения коронавирусом. Всего заболели 177160 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки умерли 88 пациентов с COVID-19. С начала эпидемии - 1625 человек. Выздоровели 23803 человека, 2476 пациентов за минувшие сутки.

10:56 Тестирование на COVID-19 пациентов, поступающих на плановую госпитализацию или для проведения плановых оперативных вмешательств бесплатное для пациента и проводится за счет государства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:43 Турция прошла первый этап противостояния пандемии, в течение которого эпидемию было взято под контроль.

Во втором периоде главным станет контроль над социальной жизнью для предотвращения новых случаев инфицирования, сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

10:13 17 новых больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре – люди, контактировавшие с теми, кто заболел две-три недели назад, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

10:06 На утро 7 мая в ВСУ болеет коронавирусной инфекцией 29 человек, сообщает пресс-служба Медицинских сил. От COVID-19 вылечились 52 военнослужащих, два случая оказались летальными. За сутки подтверждено два случая заболевания.

09:45 В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей

Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.

09:43 Во Львовской области второй день подряд - увеличение числа зараженных COVID-19, за минувшие сутки заболели еще 42 человека, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

6 мая в области было 38 зараженных за сутки.

09:43 За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 07.05.2020

В Украине за сутки подтверждены 507 новых случаев COVID-19, выздоровели 299 пациентов. На 09:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

08:53 У США нет уверенности в том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском Ухане, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

08:43 Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать коронавирус COVID-19, и о планах испытать ее на людях.

Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным. После введения действующего вещества у мышей выработались антитела, способные противостоять заражению COVID-19.

08:17 В США убили доктора Питтсбургского университета Бинга Лю, который изучал коронавирус SARS-CoV-2 и в ближайшее время должен был сделать "важные выводы" о COVID-19.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 263 тыс. 831 человека, увеличившись за сутки на 6 тыс. 604.

Всего в мире насчитывается 3 млн 755 тыс. 379 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 91 тыс. 555 случаев заражения.

Полностью излечились более 1,2 млн человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 07.05.2020

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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