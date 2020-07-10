Итоги дня 9 июля: COVID-19, Зеленский на Волыни и подкуп главы ФГИ

1 COVID-19 в Украине В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.

2 Зеленский на Волыни В Волынской области в этом году планируют отремонтировать и построить 330-350 км автомобильных дорог и достроить объездную дорогу вокруг Луцка. Об этом доложили Президенту Владимиру Зеленскому во время его поездки на Волынь и ознакомления с реализацией в регионе Национальной программы "Большое строительство", сообщает пресс-служба главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский высказался за упрощение процедур для получения предпринимателями кредитов.

3 Переговоры по Донбассу Стремление России заставить Украину вступить в прямой диалог с представителями ОРДЛО является темой острого противостояния на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

5 Пропажа мэра Сеула Мэр южнокорейского Сеула - Пак Вон Суна - пропал без вести, его разыскивала полиция. Позже его тело обнаружили в северной части города.

6 Местные выборы 2020 Алексей Резников поведал, что местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности.

7 Сотрудничество Украина-Швеция Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Королевства Швеция Петер Хултквист провели видеоконференцию, во время которой обсудили оборонное сотрудничество между государствами.

8 Заседание на Банковой В Офисе президента состоялось организационное заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, на котором обсудили создание постоянной комиссии по розыску людей.

9 Новые правила Китая Китай отменил все международные соревнования до конца года. Разрешение на проведение турниров получают только отборочные этапы к Олимпиаде-2022, которая запланирована в Пекине.

10 Обвинения в расизме 25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет.

11 Тренируется вовсю Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) начал полноценную подготовку к бою с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (17-0, 12 КО).

12 Десна попала в еврокубки Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.

14 Все о королеве Елизавете В четверг, 9 июля, Netflix продлил сериал Корона до шестого сезона. Именно он станет финальным, а вовсе не пятый сезон, как планировалось ранее, сообщает Deadline.

15 Исчезновение актрисы 33-летняя актриса Найя Ривера пропала без вести. Случилось это во время ее отдыха на катере вместе с 4-летним сыном. Спасатели обнаружили на судне только мальчика, а вот Найю Риверу еще до сих пор ищут.