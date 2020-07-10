Итоги дня 9 июля: COVID-19, Зеленский на Волыни и подкуп главы ФГИ

COVID-19 в Украине
В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.
Зеленский на Волыни
В Волынской области в этом году планируют отремонтировать и построить 330-350 км автомобильных дорог и достроить объездную дорогу вокруг Луцка. Об этом доложили Президенту Владимиру Зеленскому во время его поездки на Волынь и ознакомления с реализацией в регионе Национальной программы "Большое строительство", сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за упрощение процедур для получения предпринимателями кредитов.
Переговоры по Донбассу
Стремление России заставить Украину вступить в прямой диалог с представителями ОРДЛО является темой острого противостояния на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".
Подкуп главы ФГИ
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.
Пропажа мэра Сеула
Мэр южнокорейского Сеула - Пак Вон Суна - пропал без вести, его разыскивала полиция.
Позже его тело обнаружили в северной части города.
Местные выборы 2020
Алексей Резников поведал, что местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности.
Сотрудничество Украина-Швеция
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Королевства Швеция Петер Хултквист провели видеоконференцию, во время которой обсудили оборонное сотрудничество между государствами.
Заседание на Банковой
В Офисе президента состоялось организационное заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, на котором обсудили создание постоянной комиссии по розыску людей.
Новые правила Китая
Китай отменил все международные соревнования до конца года. Разрешение на проведение турниров получают только отборочные этапы к Олимпиаде-2022, которая запланирована в Пекине.
Обвинения в расизме
25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет.
Тренируется вовсю
Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) начал полноценную подготовку к бою с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (17-0, 12 КО).
Десна попала в еврокубки
Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.
YUNA-2020
Члены Экспертного совета и организаторы открыли конверты с именами новых триумфаторов.
Все о королеве Елизавете
В четверг, 9 июля, Netflix продлил сериал Корона до шестого сезона. Именно он станет финальным, а вовсе не пятый сезон, как планировалось ранее, сообщает Deadline.
Исчезновение актрисы
33-летняя актриса Найя Ривера пропала без вести. Случилось это во время ее отдыха на катере вместе с 4-летним сыном. Спасатели обнаружили на судне только мальчика, а вот Найю Риверу еще до сих пор ищут.
"Танці з зірками 4"
Новый сезон самого танцевального шоу страны набирает обороты. Организаторы проекта по немного раскрывают подробности 4 сезона. Сегодня объявлен второй судья шоу.