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Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального
Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального
Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
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Известного футболиста ограбили прямо в его доме
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers
В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального

Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19. Протесты в Беларуси и Хабаровске. Навального эвакуировали в Берлин.

Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Минздрав Украины обновило список стран, находящихся в "красной" и "зеленой" зонах по распространению COVID-19.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

В Минске в субботу прошла акция протеста, в которой по предварительной оценке участвовали около трех тысяч человек.

Александр Лукашенко рассказал, что впервые за 25 лет принял решение о приведении частей вооруженных сил в полную боевую готовность.

Лукашенко также поручил 24 августа закрыть бастующие предприятия "на замок".

По его словам, против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

Иран готов выплатить компенсацию за сбитие украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ

Иран готов выплатить компенсацию за сбитие украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангене сделал соответствующее заявление перед новым раундом переговоров между представителями авиации двух стран.

Семь недель подряд люди в Хабаровске выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Протесты в Хабаровске

По данным местной администрации, на сегодняшнюю акцию вышли около 1500 человек.

Самолет с Алексеем Навальным, которого сегодня утром эвакуировали из омской больницы, прилетел в аэропорт Берлина.

Самолет с Алексеем Навальным в Берлине

Медицинский самолет Bombardier Challenger 604 успешно доставил российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорт Берлина

Завершился финальный матч Лиги Европы 2019/20 Севилья - Интер.

Севилья - Интер

Встреча, проходившая в немецком Кельне на одноименной арене завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского клуба.

Украинский боец Ярослав Амосов добыл свою 24-ю победу в профессиональном ММА.

Ярослав Амосов

В ночь с 21-го на 22-е августа в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 244.

В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался на 65 году жизни.

Канье Уэст поместил фотографию Кирстен Данст на свой предвыборный плакат

Канье Уэст поместил фотографию Кирстен Данст на свой предвыборный плакат

На одном из предвыборных плакатов рэпера появился портрет 38-летней актрисы Кирстен Данст, которая, вероятно, не была в курсе, что выступает в поддержку Уэста.

Генри Кавилл показал первое фото со съемок продолжения "Ведьмака"

Генри Кавилл

Британский актер Генри Кавилл показал первое фото со съемок второго сезона сериала "Ведьмак".

The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам

The Guardian Weekly

Новый номер международной и австралийской версий журнала The Guardian Weekly вышел с обложкой - посвящением женщинам Беларуси, участвующим в массовых протестах и выступающим против президентства Лукашенко.

Старый дизайн Facebook навсегда исчезнет в сентябре

Facebook

Facebook представил масштабный редизайн социальной сети еще в прошлом году. Сначала новый интерфейс появился в мобильных приложениях на iOS и Android, после чего - и в веб-версии. Теперь в Facebook рассказали, когда окончательно распрощаются с старым дизайном.

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Все по теме:

Беларусь, Хабаровск, Коронавирус, Алексей Навальный, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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