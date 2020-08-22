Итоги 22 августа: очередной антирекорд по COVID-19, протесты в Беларуси и эвакуация Навального

Украина достигла нового антирекорда по COVID-19. Протесты в Беларуси и Хабаровске. Навального эвакуировали в Берлин.

Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Минздрав Украины обновило список стран, находящихся в "красной" и "зеленой" зонах по распространению COVID-19.

Протесты в Беларуси

В Минске в субботу прошла акция протеста, в которой по предварительной оценке участвовали около трех тысяч человек.

Александр Лукашенко рассказал, что впервые за 25 лет принял решение о приведении частей вооруженных сил в полную боевую готовность.

Лукашенко также поручил 24 августа закрыть бастующие предприятия "на замок".

По его словам, против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

Иран готов выплатить компенсацию за сбитие украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангене сделал соответствующее заявление перед новым раундом переговоров между представителями авиации двух стран.

Семь недель подряд люди в Хабаровске выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

По данным местной администрации, на сегодняшнюю акцию вышли около 1500 человек.

Самолет с Алексеем Навальным, которого сегодня утром эвакуировали из омской больницы, прилетел в аэропорт Берлина.

Медицинский самолет Bombardier Challenger 604 успешно доставил российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорт Берлина

Завершился финальный матч Лиги Европы 2019/20 Севилья - Интер.

Встреча, проходившая в немецком Кельне на одноименной арене завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского клуба.

Украинский боец Ярослав Амосов добыл свою 24-ю победу в профессиональном ММА.

В ночь с 21-го на 22-е августа в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 244.

В возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался на 65 году жизни.

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