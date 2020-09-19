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Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине
Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине
"Там есть даже девочки 2004 года рождения": Тихановская требует освободить задержанных участниц женского марша
Тихановская требует освободить задержанных участниц женского марша
Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
Не боится экстремальных температур и падений: раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3
Раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3

Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине

Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф
Резкий рост числа заболевших коронавирусом. Очередная акция протеста в Беларуси. Учения "Объединенные усилия-2020". Арест подозреваемого в избиении Балуха и другое.

В мире зафиксировали наибольший суточный прирост заболевания

Covid-19

В мире фиксируют наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки с начала пандемии.

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 3 240 случаев заражения коронавирусом.

Силовики задержали сотни участниц женского марша в Минске

Женский марш в Минске

ОМОНовцы в Минске провели массовые задержания участниц очередного женского марша.

По информации Тихановской, сейчас в списках задержанных уже больше 240 женщин.

Сотни британских десантников высадились в Николаевской области

Объединенные усилия-2020

Почти полтысячи британских десантников высадились в Николаевской области в рамках проходящих учений "Объединенные усилия-2020", проходящих неподалеку от админграницы с Крымом

Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали

Владимир Балух

Суд арестовал подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Массовая стрельба в США

Массовая стрельба в США

В американском городе Рочестер произошла массовая стрельба, в результате которой 2 человека погибли и 14 получили ранения.

Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс

Лейкерс - Наггетс

Сегодня ночью, 19 сентября (время киевское), состоялся первый матч финальной серии Западной конференции НБА Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс.

Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом 

Бавария - Шальке

Матчем Бавария - Шальке стартовал чемпионат Германии по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на Альянц-Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 8-0 в пользу хозяев.

Довольный Роналду показал свою новую индивидуальную награду

Роналду

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ворскла единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ 

УПЛ

Сегодня, 19 сентября, матчем Александрия - Ворскла начался второй игровой день третьего тура УПЛ 2020/21.

Динамо в рамках третьего тура УПЛ 2020/21 в Киеве принимало Львов.

Встреча, проходившая на НСК Олимпийский, завершилась со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.

Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи

Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи

Королева Великобритании Елизавета II лишила осужденного за домогательства и изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи.

Анна Седокова вышла замуж в третий раз

Анна Седокова

Певица Седокова официально вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

Alyona Alyona

Популярная украинская рэперша попала в список номинантов премии Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.

Евровидение-2021: представлены четыре варианта проведения песенного конкурса

Евровидение-2021

Организаторы самого главного международного песенного конкурса Евровидение-2021 назвали четыре варианта проведения мероприятия.

Hubble сделал снимок уникального красного, а под ним белого штормов на Юпитере.

Юпитер

Исследователи NASA показали фотографии Юпитера во время белого шторма. Они сделаны в конце лета космическим телескопом Хаббл.

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Все по теме:

Беларусь, Минск, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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