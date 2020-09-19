Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине

В мире зафиксировали наибольший суточный прирост заболевания
В мире фиксируют наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки с начала пандемии.
В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 3 240 случаев заражения коронавирусом.
Силовики задержали сотни участниц женского марша в Минске
ОМОНовцы в Минске провели массовые задержания участниц очередного женского марша.
По информации Тихановской, сейчас в списках задержанных уже больше 240 женщин.
Сотни британских десантников высадились в Николаевской области
Почти полтысячи британских десантников высадились в Николаевской области в рамках проходящих учений "Объединенные усилия-2020", проходящих неподалеку от админграницы с Крымом
Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали
Суд арестовал подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Массовая стрельба в США
В американском городе Рочестер произошла массовая стрельба, в результате которой 2 человека погибли и 14 получили ранения.
Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс
Сегодня ночью, 19 сентября (время киевское), состоялся первый матч финальной серии Западной конференции НБА Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс.
Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом
Матчем Бавария - Шальке стартовал чемпионат Германии по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на Альянц-Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 8-0 в пользу хозяев.
Довольный Роналду показал свою новую индивидуальную награду
Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Ворскла единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ
Сегодня, 19 сентября, матчем Александрия - Ворскла начался второй игровой день третьего тура УПЛ 2020/21.
Динамо в рамках третьего тура УПЛ 2020/21 в Киеве принимало Львов.
Встреча, проходившая на НСК Олимпийский, завершилась со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.
Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи
Королева Великобритании Елизавета II лишила осужденного за домогательства и изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи.
Анна Седокова вышла замуж в третий раз
Певица Седокова официально вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.
Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС
Популярная украинская рэперша попала в список номинантов премии Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.
Евровидение-2021: представлены четыре варианта проведения песенного конкурса
Организаторы самого главного международного песенного конкурса Евровидение-2021 назвали четыре варианта проведения мероприятия.
Hubble сделал снимок уникального красного, а под ним белого штормов на Юпитере.
Исследователи NASA показали фотографии Юпитера во время белого шторма. Они сделаны в конце лета космическим телескопом Хаббл.