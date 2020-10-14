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Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 14 октября: первый вопрос от Зеленского, Путин снимает санкции с Украины
Итоги дня 14 октября: первый вопрос от Зеленского, Путин снимает санкции с Украины
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Как уберечься от коронавируса на избирательном участке: украинцам дали важные советы
Как уберечься от коронавируса на избирательном участке (Видео)

Итоги дня 14 октября: первый вопрос от Зеленского, Путин снимает санкции с Украины

Итоги дня 14 октября: первый вопрос от Зеленского, Путин снимает санкции с Украины
22:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус убил еще более сотни человек в Украине: в каких регионах обстановка хуже всего. Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября. Путин внезапно решил снять санкции с двух украинских заводов.

Коронавирус убил еще более сотни человек в Украине: в каких регионах обстановка хуже всего

человек в защитном костюме

В Украине за последние сутки подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни.

В Нидерландах скончалась женщина, которая повторно заразился коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.

Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)

Карабах

ВС Азербайджана удалось отвоевать 8 населенных пунктов, в ходе наступления.

Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)

Владимир Зеленский

Президент назвал один из пяти главных вопросов на предстоящем референдуме.

После болезни умер известный украинский филолог Пономарив, стыдивший Путина

Пономарив

Украина потеряла известного филолога

В Киеве проходит многолюдный марш ко Дню защитника Украины (видео)

марш ко дню независимости в Украине

В сети появились кадры столичного марша ко Дню защитника Украины.

14 октября, празднуется День защитника Украины, который отмечается с 2014 года, а с 2015 года является официальным выходным. 

На День защитника Украины появился трогательный постер, который понравился многим пользователям соцсетей.

Как известные политические деятели поздравили украинцев с Днем защитника Украины.

Путин внезапно решил снять санкции с двух украинских заводов

Владимир Путин

В РФ сняли санкции с двух украинских заводов.

Наполи жестко наказали за неявку на матч с Ювентусом

Наполи жестко наказали за неявку на матч с Ювентусом

В Серии А вынесли вердикт в деле о неявке Наполи на матч чемпионата Италии против Ювентуса.

Экс-игрок Шахтера забил Аргентине в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Марсело Морено

Аргентина пока идет ноздря в ноздрю с Бразилией.

Ольга Фреймут оказалась правнучкой расстрелянного воина УПА

Ольга Фреймут

В честь этих больших праздников, украинская телеведущая Ольга Фреймут на своих страницах в социальных сетях рассказала своим подписчикам семейную тайну, которая напрямую связана с одним из сегодняшних торжеств.

Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома

Илона Гвоздева

Хореографа и победительницу телепроекта "Танцы со звездами-2018" Илону Гвоздеву выписали из роддома.

Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины

Отечественные знаменитости поздравили украинцев с Днем защитника и Покрова Пресвятой Богородицы

Отечественные знаменитости поздравили украинцев с Днем защитника и Покрова Пресвятой Богородицы.

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Wildlife Photographer of the Year (WPY)

Жюри конкурса фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) определило победителя.

Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12

Apple

Вечером 13 октября Apple показала четыре новые модели смартфонов. В сети появилась информация о том, сколько придется выложить за новинки украинским покупателям.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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