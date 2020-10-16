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Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским
Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским
Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк
Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк
Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)
Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским

Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским
22:26 Пт, 16 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине почти 6 тыс новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве. Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк. ВНО по украинской литературе обязательно не для всех: как изменятся правила поступления в 2021 году.

В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве

девушка в маске

За минувшие сутки в Украине официально выявлено 5992 новых случая заражения коронавирусом, умерло 106 человек.

Народный депутат Украины Николай Тищенко получил положительный тест на коронавирус.

Зеленский озвучил все вопросы для "опроса" 25 октября

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три финальных вопроса, которые поставят гражданам в ходе всеукраинского опроса 25 октября.

ВНО по украинской литературе обязательно не для всех: как изменятся правила поступления в 2021 году

 ВНО

Украинские абитуриенты теперь смогут выбрать, писать ли им ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку.

Что происходит вокруг боев за Карабах

Война Карабах

ВС Армении нанесли ракетный удар по Нахчывану, также власти планируют запретить ввоз турецких товаров.

Азербайджану удалось взять под контроль более полсотни населенных пунктов в Карабахе, тем временем армян из РФ перевозят в гарячие точки в роли наемников.

Политолог уверен, что исход событий в Нагорном Карабахе будет на руку России.

Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк

Игорь Павловский

Павловского признали виновным и вынесли скандальный приговор.

Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)

Сайборг защитила титул Bellator

Ночью 16 октября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер ММА от промоушена Bellator.

У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу

У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу

Пандемия коронавируса вынуждает организаторов еврофорума идти на жертвы.

Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

Максим Галкин

Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского

Пользователи сети бурно отреагировали на выходку Галкина.

Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах

Ростислав Белый

Группа львовских ученых сумела синтезировать вакцину, которая может помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно

София Суженко

Популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, сообщила о смерти мужа Дмитрия.

Жена покойного Дмитрия Стужука показала совместные видео с мужем, чем растрогала сеть.

В сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.

Куда же без Сердючки: первые фото, видео и подробности свадьбы Остапчука и Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

В четверг, 15 октября, состоялась долгожданная свадьба украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты, нотариуса Кристины Горняк.

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Украина, Карабах, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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