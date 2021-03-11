Итоги дня 11 марта: убийство 7-летней Марии Борисовой, резонансные решения СНБО и обыски на "заправках Медведчука"

Четверг, 11 марта, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" составил топ-7 из них.

Коронавирус в Украине

На утро 11 марта украинские медики зарегистрировали 9084 человек, заболевших коронавирусом. При этом, за сутки в разы возросло количество госпитализаций и смертей. Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 марта (1 904 госпитализаций и 219 умерших), - в четверг эти числа уже равняются 4250 и 262 соответственно. Помимо этого, 11 марта - годовщина пандемии коронавируса.

Заседание СНБО

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Обыски СБУ на Glusco Медведчука

11 марта СБУ провела обыски на нескольких заправочных станциях Glusco, которые связывают с олигархом Виктором Медведчуком. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Убийство 7-летней Маши Борисовой

11 марта нашли тело 7-летней Маши Борисова, которую в розыск полиция объявила 8 марта. Как оказалось, пропавшую 7-летнюю Машу Борисову, которую четверо суток искали в округе села Счастливое на Херсонщине, и которую нашел сосед мертвой в мешке в сарае, убили. На ее теле нашли следы удушья и изнасилования.

Бейонсе публично поддержала Меган

Первой из знаменитостей, кто встал на сторону Меган Маркл стала американская певица Бейонсе. На своем сайте она опубликовала пост, в котором восхитилась мужеством герцогини Сассекской в контексте откровенного интервью Меган Маркл и принца Гарри с телеведущей Опрой Уинфри.

"Пень" Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая позабавила фанов последствиями празднования 8 Марта, 10 числа полетела с семьей в Стамбул, но не для отдыха, а для полного обследования своего организма (Check-Up - ред.), которое делается буквально за пару дней. В первый же день экс-ведущая "Орла и решки" в клинике Аджибадем сделала тест на коронавирус, а ролик с процедуры опубликовала в сториз Инстаграма.

Евровидение и "Галасы ЗМеста"

Беларусь 9 марта объявила своего конкурсанта, который должен выступить на "Евровидении" в 2021 году в Роттердаме. Им оказалась группа под названием "Галасы ЗМеста". В Нидерланды группа подготовила песню "Я научу тебя" со строками "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку". Руководство конкурса попросило группу изменить песню, иначе участника от Минска дисквалифицируют.