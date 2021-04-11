Главные события недели: смерть принца Филиппа, восточный вояж Зеленского, арест украинок в Дубае

Коронавирус в Украине
11 апреля в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.
В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба
В Объединённых Арабских Эмиратах задержали группу эскортниц из стран бывшего Советского Союза, принявших участие в непристойной фотосессии в общественном месте.
Среди участниц 11 девушек из Украины.
Участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы.
В посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.
Отставка Витренко
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. О своем уходе он заикался еще две недели назад. Несмотря на серьезную протекцию президента Владимира Зеленского, удержаться надолго в одном из кресел Кабмина у Витренко не получилось.
Арест яхты Медведчука
Суд арестовал яхту "ROMANCE 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Зеленский встретился с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac
Разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты. Это признали в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний
Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками
Румыния, где сборная Украины проведет два матча групповой стадии Евро-2020, подтвердила УЕФА свое намерение провести игры чемпионата Европы с болельщиками на трибунах.
"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1"
10 апреля, "Динамо" в рамках центрального матча 21-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимало "Днепр-1". Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась уверенной победой киевлян со счетом 2:0.
Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ в Москве
В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины, которая отправилась в Россию в составе 16 спортсменов, триумфально выступила на турнире, выиграв медальный зачет.
Умер муж Елизаветы II
9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.
Один из известнейших мировых брендов заявил об уходе с рынка смартфонов
Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG сообщил, что отказывается от производства и продажи мобильных телефонов по всему миру.
Умер Анатолий Дятлов из сериала "Чернобыль"
6 апреля стало известно о смерти известного британского актера, звезды сериала HBO "Чернобыль" и фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Пола Риттера. Актер скончался в понедельник 5 апреля от рака мозга.
Рэпер DMX скончался в 50 лет
DMX умер через неделю после сердечного приступа в больнице Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в пятницу, 9 апреля.
Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж
Известная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) нашла свою вторую половинку и объявила о грядущей свадьбе.