Главные события недели: смерть принца Филиппа, восточный вояж Зеленского, арест украинок в Дубае

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Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

11 апреля в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.

В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба

В Объединённых Арабских Эмиратах задержали группу эскортниц из стран бывшего Советского Союза, принявших участие в непристойной фотосессии в общественном месте.

Среди участниц 11 девушек из Украины

Участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы.

В посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.

Отставка Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. О своем уходе он заикался еще две недели назад. Несмотря на серьезную протекцию президента Владимира Зеленского, удержаться надолго в одном из кресел Кабмина у Витренко не получилось.

Арест яхты Медведчука

Суд арестовал яхту "ROMANCE 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 

Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac

Разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты. Это признали в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками

Румыния, где сборная Украины проведет два матча групповой стадии Евро-2020, подтвердила УЕФА свое намерение провести игры чемпионата Европы с болельщиками на трибунах.

"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1"

10 апреля, "Динамо" в рамках центрального матча 21-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимало "Днепр-1". Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась уверенной победой киевлян со счетом 2:0.

Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ в Москве

В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины, которая отправилась в Россию в составе 16 спортсменов, триумфально выступила на турнире, выиграв медальный зачет.

Умер муж Елизаветы II

9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.

Один из известнейших мировых брендов заявил об уходе с рынка смартфонов

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG сообщил, что отказывается от производства и продажи мобильных телефонов по всему миру. 

Умер Анатолий Дятлов из сериала "Чернобыль"

6 апреля стало известно о смерти  известного британского актера, звезды сериала HBO "Чернобыль" и фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Пола Риттера.  Актер скончался в понедельник 5 апреля от рака мозга.

Рэпер DMX скончался в 50 лет

DMX умер через неделю после сердечного приступа в больнице Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в пятницу, 9 апреля.

Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж

Известная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) нашла свою вторую половинку и объявила о грядущей свадьбе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

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ОАЭ, Турция, Виктор Медведчук, Принц Филипп, Владимир Зеленский.
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