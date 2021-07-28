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Среда, 28.07.2021
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Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
"Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми

Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС

Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
21:46 Сегодня Телеграф Телеграф

Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района разбился легкомоторный спортивный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали американцы и британец. Также погиб известный украинский пилот Игорь Табанюк. В доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми. Момент крушения попал на видео.

Увольнение начгенштаба ВСУ и командующего ООС

Президент Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука и командующего ООС Александра Павлюка. Другими указами президента герой Украины Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, а генерал-лейтенант Александр Павлюк - командующим ООС.

Безмедальный для Украины пятый день Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио состоялся пятый соревновательный день, в рамках которого спортсмены со всего мира соревновались за 23 комплекта наград. Сборная Украины с тремя "бронзами" опустилась в медальном зачете на 52-е место. Тем временем, спортсмен из Китая установил и олимпийский, и мировой рекорд в тяжелой атлетике.

Встреча Байдена и Тихановской

В Белом доме состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена.

Заявление России в адрес США

У Путина заявили, что США для России являются не партнерами, а оппонентами или даже визави.

Увольнение жены Хомчака

Супруга Руслана Хомчака, который недавно покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины, уволена с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Вместо Анны Коваленко назначен Вячеслав Чаус.

Новые правила для школ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе учебных заведений в связи с распространением штамма коронавируса "Дельта". Школы с невакцинированным персоналом смогут работать только в "зеленой зоне".

Обещание Зеленского о ценах на электроэнергию в августе

 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 1 августа цены на электроэнергию не вырастут.

Ужесточение правил въезда в Украину из-за ситуации с коронавирусом

Из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта" Украина ужесточает правила въезда в страну. Изменения коснутся как граждан Украины, так и иностранцев.

Празднование годовщины Крещения Руси в Киеве

В столице прошли мероприятия, посвященные 1033 годовщине Крещения Руси-Украины. Послушать молебен собрались многочисленные прихожане. На Владимирской горке развернули украинский флаг.

Реакция "Дизель Шоу" на "расистский скандал"

Художественный руководитель коллектива Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар ответили блогеру Viktor Vazzzovsky (наст. имя Виктор Вемуна), который обвинил студию в расизме и гомофобии за номер о темнокожем Тарасе Бульбе.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 323

Все по теме:

Крещение Руси, Джо Байден, Анна Коваленко, Правила въезда в Украину, Цена на электроэнергию, Дизель шоу, Итоги дня, Светлана Тихановская, Штамм Дельта, авиакатастрофа на Прикарпатье.
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