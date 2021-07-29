Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом

Съезд партии "Голос"

В Киеве состоялся съезд партии "Голос", на котором Киру Рудик переизбрали как голову, а семь членов фракции - исключили. Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов пояснил, чем скандальный съезд "Голоса" за "закрытой дверью" может обернутся для партии.

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине

В поселке Старый Салтов Харьковской области 6-летнюю Мирославу Третяк нашли мертвой с разбитой головой и лицом. В преступлении подозревается сосед девочки, 13-летний подросток Богдан, которого не раз уличали в живодерстве.

Лесные пожары в Турции

В турецкой провинции Анталья в результате пожаров уже есть погибшие и более 100 пострадавших. Кроме того, огонь добрался до Эгейского побережья близ курортного Мармариса. В некоторых местах лесные пожары подобрались к прибрежным отелям.

Наводнения в Афганистане

На северо-востоке Афганистана в провинции Нуристан погибли как минимум 40 человек вследствие потопа, еще приблизительно 150 людей пропали без вести.

Шестой день Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио завершился шестой соревновательный день. В частности, состоялся турнир по настольному теннису среди женщин, установлены два рекорда в стендовой стрельбе и были разыграны два комплекта наград в дзюдо. Украинская теннисистка Элина Свитолина после сегодняшнего поражения сразится только за "бронзу". А украинские легкоатлеты угодили в допинг-скандал.

Новая должность Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак теперь еще и возглавляет президиум Конгресса местных и региональных властей.

Новая дата Дня молодежи в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа, который уже давно отмечается в Европе в этот день.

Скандал вокруг Джеджулы и его жены

Бывшая жена украинского телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус заявила, что шоумен регулярно избивал ее, унижал и даже подсыпал ей наркотики в напитки.