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Пятница, 05.04.2019
Фотограф из Германии создает меланхолические женские портреты (Фото)
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Фотограф из Германии создает меланхолические женские портреты (Фото)

Инес Ребергер (Ines Rehberger) - фотограф из Тюбингена, Германия. Она создает удивительные, меланхоличные портреты. О своих работах Инес говорит: "Я изображаю себя через других".
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Женские портреты, Немецкий фотограф, Инес Ребергер, Ines Rehberger, Меланхолические женские портреты.
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