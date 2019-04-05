Фотограф из Германии создает меланхолические женские портреты (Фото) Инес Ребергер (Ines Rehberger) - фотограф из Тюбингена, Германия. Она создает удивительные, меланхоличные портреты. О своих работах Инес говорит: "Я изображаю себя через других".