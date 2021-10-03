С Днем грибника! Юморные шутки к празднику
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Стоят около дерева белый и мухомор:
- Вот сейчас придут грибники, срежут тебя, белый, почистят сварят и съедят. Не, даже хуже — почистят, повесят на ниточку, высушат, а потом все равно сварят и съедят.
Белый:
- Ну, грибники может меня и не заметят, а вот ты пестрый, сапогом по харе точно получишь!
Еврей в лесу собирает грибы. Там его встретил знакомый грибник:
- Слушай, тут много ядовитых грибов. Ты можешь отравиться…
- Не волнуйся, это для продажи.
Грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.
Грибники похожи на наркоманов: медленная походка, странно озираются и постоянно трогают себя за лицо, как будто снимая с себя паутину.
Грибник в лесу находит большущий красный гриб.
- Кукушка, прокукуй, сколько мне жить осталось?
Слышится долгое кукование.
- Ну вот, съедобный, берем!