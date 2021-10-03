Укр

С Днем грибника! Юморные шутки к празднику

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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С Днем грибника! Юморные шутки к празднику

3 октября отмечается Всемирный день грибника. Уморительные анекдоты к празднику

Стоят около дерева белый и мухомор:

- Вот сейчас придут грибники, срежут тебя, белый, почистят сварят и съедят. Не, даже хуже — почистят, повесят на ниточку, высушат, а потом все равно сварят и съедят.

Белый:

- Ну, грибники может меня и не заметят, а вот ты пестрый, сапогом по харе точно получишь!

Еврей в лесу собирает грибы. Там его встретил знакомый грибник:

- Слушай, тут много ядовитых грибов. Ты можешь отравиться…

- Не волнуйся, это для продажи.

Грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.

Грибники похожи на наркоманов: медленная походка, странно озираются и постоянно трогают себя за лицо, как будто снимая с себя паутину.

Грибник в лесу находит большущий красный гриб.

- Кукушка, прокукуй, сколько мне жить осталось?

Слышится долгое кукование.

- Ну вот, съедобный, берем!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты #День грибника