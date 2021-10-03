С Днем грибника! Юморные шутки к празднику

Стоят около дерева белый и мухомор:

- Вот сейчас придут грибники, срежут тебя, белый, почистят сварят и съедят. Не, даже хуже — почистят, повесят на ниточку, высушат, а потом все равно сварят и съедят.

Белый:

- Ну, грибники может меня и не заметят, а вот ты пестрый, сапогом по харе точно получишь!